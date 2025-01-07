朴正民&Jisoo全新韩剧《流感》爆笑首波预告公开：二月快来看～「僵尸喜剧」是第一次吧！

【最新预告】入伍当兵的朴正民，等待男友的 BLACKPINK Jisoo（金智秀）：「即使丧尸席卷世界，我也会奔向你。」

即将在2月7日首播的 Coupang Play 全新僵尸喜剧《流感》（Newtopia）公开了充满创意的特别海报和首波预告。



剧情讲述军人李才允（朴正民 饰）和他刚刚分手的女友姜英珠（Jisoo 饰）在丧尸横行的首尔市中心，努力穿越危机、奔向彼此，与丧尸展开殊死搏斗的故事。

▼预告以才允和英珠决定分手的那一天，偏偏丧尸病毒席卷全球。当丧尸撞上英珠乘坐的车子时，才允部队所在的大楼周围也聚集了各式各样的丧尸群，让人对这部纯度200%的丧尸浪漫剧更加好奇了～。



公开的海报以插画风格呈现了在丧尸灾难中各具特色的人物形象，背景是一片鲜明的桃粉色，在这之上，首尔市区的各个角落布满了肆虐的丧尸群，让人感到毛骨悚然。



与此同时，主角们的视觉效果也是不同凡响。才允与英珠在丧尸遍布的环境中奋力挣脱血迹斑斑的怪物之手，从两端拼命向对方奔跑。他们即将重逢的深情场景引发观众期待。更让人好奇的是，他们手持如刮刀和电锯等意想不到的武器，预示著他们将展开一场与丧尸对抗的奇特行动。





更加刺激狂奔的动作场面，将在2月7日（周五）晚上8点通过Coupang Play平台首播。

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