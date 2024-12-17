《納米布》健康狀況突然惡化而昨日無法參與發表會的高賢廷！「曾在街道上暈倒…求救路人的經驗」

演員高賢廷在12月16日原定參與Genie TV的原創系列《納米布》製作發表會，但在活動舉行前2小時，突因「健康狀況惡化」而無法參與活動，而其健康狀態也引發了大眾的關注。

《納米布》製作發表會原定在下午2點舉行，高賢廷則是在中午12點表示無法參與，《納米布》製作團隊表示，高賢廷因為突然健康狀況不佳而無法參與，依照醫療人員的指示表示需要絕對靜養來恢復身體狀況，因此決定不參與活動。高賢廷方面也表示當日早上因暈倒而進了急診室，從以前身體狀況就不太好，也曾在拍攝現場有多次暈倒的狀況，也不是第一次了，距離拍攝還有兩天，無論如何會繼續堅持下去。



雖然感覺事發突然，但高賢廷似乎也有些前兆，他曾在1月時與鄭在炯主持人聊到近況，說到自己覺得生病的狀況比以前嚴重，比想像中更嚴重，她覺得自己沒道理會生病，所以並沒有到醫院求診。後來發現這不舒服的頻率不太尋常，所以去進行了一次體檢，不過當時醫院表示情況危急，已經超越了健康檢查的程度。



在結束了療程後，高賢廷以為已經告一段落，想不到仍然出了問題，在路上直接暈倒，甚至還向路人求救說「我是高賢廷，請救救我」，已經暈倒只能看見路人走來走去的腳，兩天後她就到醫院去診斷真正的病因，也接受了治療。在住院一段時間之後，高賢廷覺得自己重獲新生。目前也有定期回診，並且定期吃藥控制中，有工作邀約也會努力完成。



雖然高賢廷的健康狀況目前已好轉，但仍在醫院接受治療，突如其來的暈倒也令人相當擔心。由高賢廷所出演的Genie TV原創系列《納米布》將於23日晚間10點首播。

Erin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞