SM30週年演唱會起波瀾！太妍爆公司未準備舞台，Wendy批公告延遲，SM與藝人矛盾升溫？

女團少女時代成員太妍和Red Velvet成員Wendy缺席SM娛樂公司成立30周年演唱會的消息曝光，她們直接揭露了公司內部問題，預計會引發軒然大波。

6日，太妍通過粉絲溝通平臺透露：「我很想在舞台上展現出色的表現，也充滿熱情地希望能表演兩、三首歌曲，為此我向公司表達了意願並一直等待。 但結果是，他們完全沒有做準備，所以（我）根本沒辦法參與演出。」

她接著說：「我絕對不是因為沒有熱情或不想表演才缺席，我只是對舞台懷抱真心，想全力以赴而已，但公司並沒有好好支持我，所以讓我認真思考這到底是怎麼回事。」太妍還向粉絲們解釋道：「之所以說這些，是怕你們會誤解我。」當粉絲提到「公司可能也有難言之隱」的時候，太妍回應說：「他們所謂的難言之隱其實是忘記告訴我罷了，他們當然會覺得難堪。」



SM娛樂公司將在1月11日-12日於首爾九老區高尺天空巨蛋舉辦「SMTOWN LIVE 2025 in Seoul」演唱會，此次演出陣容包括SM旗下大部份藝人，如KangTa、BoA、東方神起、Super Junior、孝淵、SHINee的Key和珉豪、EXO的Suho和燦烈、Red Velvet、NCT 127、NCT DREAM、aespa以及RIIZE等。

除了太妍，Wendy也宣佈了缺席的消息。 在線售票平臺Melon Ticket發佈公告稱：「Wendy因個人原因無法出演，對因出演陣容變更而帶來的不便表示歉意，相關的退款可通過客服中心辦理，且不會收取手續費。」



Wendy也向粉絲直接發聲，表示：「或許有些人已經看到公告了，也可能還有人沒看到。 其實，我和公司早在一個月前就談好了，但公告卻拖到今天才發佈。 應該有很多粉絲在期待Red Velvet五人同台演出，對此我感到很抱歉。 作為30周年紀念，應該會有很多精彩的舞台，希望大家能度過美好的時光。 一直以來都很感謝，也很抱歉。」

因兩位重量級歌手的缺席，最終SM娛樂公司與旗下藝人之間的不和傳聞再次浮出水面。

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