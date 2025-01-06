馬東石、徐玄、李大衛電影《神聖之夜：惡魔獵人》預告終於公開！最痛快的驅魔饗宴，即將上映

《犯罪都市》馬東石、少女時代徐玄、《魷魚遊戲2》李大衛組成全新團隊，電影《神聖之夜：惡魔獵人》也預告在四月底公開。

演員馬東石今年春天將帶來新作《神聖之夜：惡魔獵人》，而非《犯罪都市》系列電影，更令業界好奇的是，他能否憑藉此片連續四年吸引千萬觀眾？

▼電影《神聖之夜：惡魔獵人》最新預告，確定在4月30日上映，並公開了主視覺宣傳海報：



自2022年以來，馬東石每年春天都憑藉《犯罪都市》系列電影吸引了千萬觀眾的關注，2025的今年春天則是準備了這部《神聖之夜：惡魔獵人》。

《神聖之夜：惡魔獵人》是一部以驚悚和動作元素交織的靈異電影，故事背景設定在因崇拜邪惡的組織而陷入混亂的城市中。擁有特殊能力的暗黑解決團隊「神聖之夜」成員們，包括主角巴武（馬東石 飾）、莎朗（徐玄 飾）以及金君（李大衛 飾），聯手對抗邪惡勢力。



公開的前導海報展現了能打倒惡魔的「神聖之夜」團隊強烈的化學反應，擁有特殊能力的他們成為面對吞噬城市的惡魔及其信徒的唯一希望。馬東石飾演的巴武，以岩石般的力量和拳頭獵殺惡魔，單是存在就能散發壓倒性的氣場；莎朗擁有驅除任何惡魔的強大驅魔術，是巴武可靠的右手；而金君則以手中的攝影機記錄惡魔的真相，挖掘他們的陰謀。在燃燒的火焰與黑暗的身影之中，觀眾不禁期待這支團隊如何與龐大的邪惡勢力交鋒。



預告中，隨著〈平安夜〉的旋律，馬東石一登場便瞬間抓住了觀眾們的目光。故事講述被惡魔及其信徒吞噬的城市陷入混亂，「孩子們，該出動了」這句話成為團隊行動的序曲。擁有特殊能力的巴武展現了痛快的動作場面，莎朗則注視著被惡魔附身的人，高聲呼喚其真名，而金君則一一記錄下整個過程。預告片充滿了緊張感，讓人不禁期待這支團隊如何阻止邪惡勢力主宰世界，以及馬東石在靈異題材下的全新動作表現。

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