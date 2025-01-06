對標Weverse！Kakao上半年推出首款全球粉絲平臺「Berriz」，背靠SM娛樂進軍國際市場

Kakao娛樂正式向國內最大的粉絲平臺Weverse發起挑戰，計劃推出一個讓全球粉絲都能夠與韓流藝人互動並進行消費的服務，名為「Berriz」。

Kakao之前提出「超越韓國（Beyond Korea）」策略，計劃將海外收入提高至總營收的30%，業內認為Berriz是Kakao為實現該目標所採取的最終策略。 鑒於Kakao旗下擁有強大的韓流內容企業——SM娛樂，許多人預測Kakao在粉絲平臺市場具有相當的競爭力，但未解決的法律風險仍是一大變數。

Kakao 即將推出全球粉絲平臺「Berriz」

今日（1月6日）據IT業界透露，Kakao娛樂近期對其全球粉絲平臺「Berriz」進行了內部測試。 Kakao去年下半年成立粉絲平臺業務工作小組（TF），由Kakao公司娛樂的兩位共同代表權奇洙和張允中直接負責，目標在今年上半年推出這項服務，並於上月在韓國和美國申請了Berriz的商標權。

粉絲平臺提供在線互動空間，讓粉絲能夠享受藝人創作的內容並進行追星活動。 Berriz也提供藝人分享直播、公演影片、PO文留言等功能，讓粉絲和藝人可以進行互動溝通，此外亦計劃推出基於藝人知識產權（IP）的商品銷售功能。

Weverse獨霸市場

這一計劃吸引了廣泛關注，因為它可能改變粉絲平臺市場目前由Weverse獨佔的格局。 Weverse由HYBE娛樂的子公司Weverse Company經營，2023 年月均訪問人數超過1000萬，營收額也從2019年剛推出時的782億韓元，快速增長至2023年的3379億韓元。

唯一能被視為潛在競爭對手的是Bubble。 該服務由SM娛樂的合作公司DearU經營，主要功能是藝人和粉絲的一對一消息互動。 但其2023年營收僅757億韓元，差距相當明顯。



Kakao競爭優勢

Kakao娛樂的最大優勢在於旗下娛樂公司和藝人的資源，包括以K-POP為主的SM娛樂（aespa、NCT等）、Starship娛樂（IVE等）、EDAM娛樂（IU等），以及演員經紀公司如Management SOOP（孔劉等）、 BH娛樂（李炳憲等），還有廣告模特經紀公司Ready娛樂，涵蓋大量人氣韓流明星。

在國際合作方面，Kakao娛樂也已做足準備：去年與美國主流唱片公司Columbia Records和RCA Records，以及中國的騰訊音樂和網易雲音樂等建立了合作關係; 還計劃與美國娛樂公司Gamma、英國 MOON&BACK聯手，準備英國男子組合的全球出道。

Berriz定位於全球服務，支持多種語言並內置自動翻譯功能。 考慮到Weverse海外用戶佔比超過90%，Berriz從一開始便將攻略目標瞄準海外市場。



粉絲經濟的機遇與挑戰

Berriz是Kakao娛樂的一大賭注。 Kakao娛樂創始人兼經營革新委員會主席金範洙在2022年提出「Beyond Korea」戰略，計劃在2025年將海外營收比例提升至30%。 然而，受內外不利因素影響，截至去年第三季度，海外營收比例僅達到21.6%。 有分析認為，Kakao正加速推出「Berriz」以實現這一目標。

粉絲經濟市場潛力巨大。 IBK投資證券曾估計，BTS第一次登上Billboard Hot 100的2020年，全球粉絲經濟規模約為 7.9 兆韓元。如今全球範圍的K-pop粉絲將關注對象從少數頂級組合擴展到更多新秀，加上《魷魚遊戲》等大熱內容的助推，該市場規模必然進一步擴大。

然而，市場增長並不代表服務一定會成功，已有多家IT公司因業績不佳相繼退出競爭：Naver於2022年將V Live轉讓給 Weverse，NCSOFT於2023年將Universe賣給了DearU，NEOWIZ也在去年出售了負責相關業務的子公司。 現有服務的增長勢頭最近也有所放緩，去年Weverse用戶數下降到約900萬人，而Bubble則停滯在200萬人上下。

對於Kakao娛樂而言，為了確保藝人資源必須與SM娛樂合作，但與之相關的司法風險可能成為阻礙。 業界人士認為，全球粉絲經濟市場仍在持續增長，且範圍已擴展到整個K-Culture，成功關鍵在於是否能夠持續吸引藝人進駐，並提供差異化的優質服務。

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