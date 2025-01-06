《現在撥打的電話》掀起追劇熱潮！柳演錫談理想型，還透露和蔡秀彬親近花了點時間

《現在撥打的電話》改編自同名小說，講述一對政治聯姻3年、彼此沒有交流的「櫥窗夫婦」，因一通綁架犯的恐嚇電話而開始的火熱浪漫史。

最後一集以全國收視率8.6%、首都圈收視率8.5%，刷新自身最高紀錄，Netflix 以12月第四周（23～29日）爲基準，在全球非英語圈TV秀部門中排名第4位。

柳演錫接受採訪也提到《現在撥打的電話》的全球關注。柳演錫說：「雖然總是會抱著某種期待開始拍戲，但結果總是無法預測，沒想到反響這麼熱烈。聽到不僅在國內，在海外的排名也很靠前的消息時，我感到很驚訝。最後一集結束後收到很多海外反響，非常感謝大家的喜愛。」



而柳演錫和蔡秀彬的默契度也讓不少海外粉絲們紛紛留言「交往吧」、「結婚吧」。柳演錫表示：「大家都說化學反應很好，非常感謝，非常感謝大家對我們的羅曼史和『司珠情侶』投入其中，交往（的可能性）？也不是我隨便就能做的，真的很感謝支持。雖然拍了驚悚片，但也希望羅曼史能展現出來，希望這些都能順利解決，讓觀眾們能被這對情侶的愛情故事吸引。」



柳演錫還提到剛開始和蔡秀彬其實很尷尬，他說：「秀彬很認生，親近花了一點時間。因為是同一個公司（King Kong by STARSHIP娛樂），秀彬也有意外地開朗的部分，所以好像是對我有了依靠，很感謝在拍攝辛苦戲份的時候也一直跟著我。」

被問到有沒有結婚的想法時？柳演錫表示：「並不是沒有結婚的想法，但是好像還沒能遇到另一半。」談到理想型，柳演錫說是可以好好溝通的人，他說：「希望能有可以溝通、傾訴的人，光是聊天就很有趣的人。」



另外，柳演錫將在1月18日下午6時，在光雲大學東海文化藝術館舉行粉絲見面會《The Secret Code： Y》，他本人也親自參與策劃，細心地為見面會添加自己的創意。



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