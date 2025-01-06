马东石、徐玄、李大卫电影《神圣之夜：恶魔猎人》预告终於公开！最痛快的驱魔飨宴，即将上映

《犯罪都市》马东石、少女时代徐玄、《鱿鱼游戏2》李大卫组成全新团队，电影《神圣之夜：恶魔猎人》也预告在四月底公开。

演员马东石今年春天将带来新作《神圣之夜：恶魔猎人》，而非《犯罪都市》系列电影，更令业界好奇的是，他能否凭藉此片连续四年吸引千万观众？

▼电影《神圣之夜：恶魔猎人》最新预告，确定在4月30日上映，并公开了主视觉宣传海报：



自2022年以来，马东石每年春天都凭藉《犯罪都市》系列电影吸引了千万观众的关注，2025的今年春天则是准备了这部《神圣之夜：恶魔猎人》。

《神圣之夜：恶魔猎人》是一部以惊悚和动作元素交织的灵异电影，故事背景设定在因崇拜邪恶的组织而陷入混乱的城市中。拥有特殊能力的暗黑解决团队「神圣之夜」成员们，包括主角巴武（马东石 饰）、莎朗（徐玄 饰）以及金君（李大卫 饰），联手对抗邪恶势力。



公开的前导海报展现了能打倒恶魔的「神圣之夜」团队强烈的化学反应，拥有特殊能力的他们成为面对吞噬城市的恶魔及其信徒的唯一希望。马东石饰演的巴武，以岩石般的力量和拳头猎杀恶魔，单是存在就能散发压倒性的气场；莎朗拥有驱除任何恶魔的强大驱魔术，是巴武可靠的右手；而金君则以手中的摄影机记录恶魔的真相，挖掘他们的阴谋。在燃烧的火焰与黑暗的身影之中，观众不禁期待这支团队如何与庞大的邪恶势力交锋。



预告中，随著〈平安夜〉的旋律，马东石一登场便瞬间抓住了观众们的目光。故事讲述被恶魔及其信徒吞噬的城市陷入混乱，「孩子们，该出动了」这句话成为团队行动的序曲。拥有特殊能力的巴武展现了痛快的动作场面，莎朗则注视著被恶魔附身的人，高声呼唤其真名，而金君则一一记录下整个过程。预告片充满了紧张感，让人不禁期待这支团队如何阻止邪恶势力主宰世界，以及马东石在灵异题材下的全新动作表现。

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