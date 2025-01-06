对标Weverse！Kakao上半年推出首款全球粉丝平台「Berriz」，背靠SM娱乐进军国际市场

Kakao娱乐正式向国内最大的粉丝平台Weverse发起挑战，计划推出一个让全球粉丝都能够与韩流艺人互动并进行消费的服务，名为「Berriz」。

Kakao之前提出「超越韩国（Beyond Korea）」策略，计划将海外收入提高至总营收的30%，业内认为Berriz是Kakao为实现该目标所采取的最终策略。 鉴於Kakao旗下拥有强大的韩流内容企业——SM娱乐，许多人预测Kakao在粉丝平台市场具有相当的竞争力，但未解决的法律风险仍是一大变数。

Kakao 即将推出全球粉丝平台「Berriz」

今日（1月6日）据IT业界透露，Kakao娱乐近期对其全球粉丝平台「Berriz」进行了内部测试。 Kakao去年下半年成立粉丝平台业务工作小组（TF），由Kakao公司娱乐的两位共同代表权奇洙和张允中直接负责，目标在今年上半年推出这项服务，并於上月在韩国和美国申请了Berriz的商标权。

粉丝平台提供在线互动空间，让粉丝能够享受艺人创作的内容并进行追星活动。 Berriz也提供艺人分享直播、公演影片、PO文留言等功能，让粉丝和艺人可以进行互动沟通，此外亦计划推出基於艺人知识产权（IP）的商品销售功能。

Weverse独霸市场

这一计划吸引了广泛关注，因为它可能改变粉丝平台市场目前由Weverse独占的格局。 Weverse由HYBE娱乐的子公司Weverse Company经营，2023 年月均访问人数超过1000万，营收额也从2019年刚推出时的782亿韩元，快速增长至2023年的3379亿韩元。

唯一能被视为潜在竞争对手的是Bubble。 该服务由SM娱乐的合作公司DearU经营，主要功能是艺人和粉丝的一对一消息互动。 但其2023年营收仅757亿韩元，差距相当明显。



Kakao竞争优势

Kakao娱乐的最大优势在於旗下娱乐公司和艺人的资源，包括以K-POP为主的SM娱乐（aespa、NCT等）、Starship娱乐（IVE等）、EDAM娱乐（IU等），以及演员经纪公司如Management SOOP（孔刘等）、 BH娱乐（李炳宪等），还有广告模特经纪公司Ready娱乐，涵盖大量人气韩流明星。

在国际合作方面，Kakao娱乐也已做足准备：去年与美国主流唱片公司Columbia Records和RCA Records，以及中国的腾讯音乐和网易云音乐等建立了合作关系; 还计划与美国娱乐公司Gamma、英国 MOON&BACK联手，准备英国男子组合的全球出道。

Berriz定位於全球服务，支持多种语言并内置自动翻译功能。 考虑到Weverse海外用户占比超过90%，Berriz从一开始便将攻略目标瞄准海外市场。



粉丝经济的机遇与挑战

Berriz是Kakao娱乐的一大赌注。 Kakao娱乐创始人兼经营革新委员会主席金范洙在2022年提出「Beyond Korea」战略，计划在2025年将海外营收比例提升至30%。 然而，受内外不利因素影响，截至去年第三季度，海外营收比例仅达到21.6%。 有分析认为，Kakao正加速推出「Berriz」以实现这一目标。

粉丝经济市场潜力巨大。 IBK投资证券曾估计，BTS第一次登上Billboard Hot 100的2020年，全球粉丝经济规模约为 7.9 兆韩元。如今全球范围的K-pop粉丝将关注对象从少数顶级组合扩展到更多新秀，加上《鱿鱼游戏》等大热内容的助推，该市场规模必然进一步扩大。

然而，市场增长并不代表服务一定会成功，已有多家IT公司因业绩不佳相继退出竞争：Naver於2022年将V Live转让给 Weverse，NCSOFT於2023年将Universe卖给了DearU，NEOWIZ也在去年出售了负责相关业务的子公司。 现有服务的增长势头最近也有所放缓，去年Weverse用户数下降到约900万人，而Bubble则停滞在200万人上下。

对於Kakao娱乐而言，为了确保艺人资源必须与SM娱乐合作，但与之相关的司法风险可能成为阻碍。 业界人士认为，全球粉丝经济市场仍在持续增长，且范围已扩展到整个K-Culture，成功关键在於是否能够持续吸引艺人进驻，并提供差异化的优质服务。

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