勝利近況曝光：身材發福仍活躍商界，被稱賺得比G-Dragon還多

勝利，原人氣男團BIGBANG成員之一，是韓國娛樂圈中備受矚目的偶像。 然而他的事業卻因「Burning Sun事件」徹底改變，從萬人偶像墮落成為階下囚。

24日韓網上流傳了一段關於前BIGBANG成員勝利近況的影片。 片中勝利身穿西裝，戴著眼鏡，與投資者在海外展覽館會面。 他的外貌變化顯著，身材明顯發福，讓人幾乎認不出他是當年帥氣幹練的偶像團成員。



빅뱅 승리 근황

해외로 런 하고 지금은 잘먹고 잘 살고 있구나... pic.twitter.com/eFK6aOII0r — EDWARD LEE (@JOOHOLEE13) December 24, 2024

而原發文者附文所寫的「比G-Dragon賺得還多」尤為引人矚目切引爆熱議。 勝利自2019年因「Burning Sun」事件被指為核心人物後，宣佈退出團隊並退圈。 他雖然否認所有指控，但因涉及性交易、牽線性交易、性暴力犯罪處罰特別法違例、賭博、外匯交易法違例、食品衛生法違例、職務侵佔、特定經濟犯罪加重處罰法違例、特殊暴力教唆等9項罪名，被判處1年6個月有期徒刑。



今年2月9日勝利結束在驪州監獄的刑期後獲釋。 然而他的種種行為仍引發爭議。 他曾邀請熟人去夜店，又被曝出與曾因毒品事件引發爭議的華語圈明星參加派對，還頻繁出入海外夜店，並聲稱「會帶G-Dragon過來」，利用BIGBANG的名氣為自己謀利，每一次登上韓網新聞皆因負面消息。

今年8月有消息稱勝利將參加在印尼舉辦的「Burning Sun泗水（Surabaja）」活動，消息一出便引發巨大爭議。 勝利方面表示活動主辦方擅自使用了他的照片和名義，並預告將採取法律行動。 隨後主辦方發佈道歉聲明並取消了活動。

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