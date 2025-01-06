傳奇女團 2NE1 確定舉行《WELCOME BACK》安可演唱會！4月12、13日在首爾 KSPO DOME 開唱

今日（6）YG娛樂宣布， 2NE1 將在4月12日～13日在首爾奧林匹克體操競技場（KSPO DOME）舉行出道15週年紀念亞洲巡演《WELCOME BACK》的安可場。

去年10月，2NE1 在首爾奧林匹克大廳（Olympic Hall）舉行時隔10年的單獨演唱會，當時售票創下40萬名以上的同時在線，兩日的座位超快速售罄，最後也宣布加場。為了報答粉絲們的支持，這次安可演唱會改到奧林匹克體操競技場舉行，每場可容納1萬名的觀眾入場。



2NE1 上個月時隔9年再次登上SBS《歌謠大戰》的年末舞台而成爲話題，當天他們演唱〈Come Back Home〉、〈Fire〉、〈I DON'T CARE〉、〈UGLY〉和〈I Am the Best〉的歌曲，以爆發性的氣場，讓觀眾席沸騰起來。

另外，2NE1 目前正在進行亞洲巡演，大部分演出門票都已經售罄，展現強大的票房號召力。繼馬尼拉、雅加達、神戶、香港、東京、新加坡之後，預計還將前往曼谷、吉隆坡、台北、胡志明和澳門等地開唱，預計繼續掀起熱潮。



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