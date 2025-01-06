李荷妮加盟全新經紀公司，和實力派男演員卞約翰成同門

女演員演員李荷妮正式加盟綜合娛樂公司「TEAM HOPE」。

TEAM HOPE是一家以支持演員多樣化活動、發掘未來可期的新晉演員、通過健康的內容向大眾傳遞希望為願景成立的綜合娛樂公司。 旗下藝人包括演員卞約翰、嚴太久、李佳燮、李珠英以及綜合格鬥選手崔勝宇。 李荷妮基於與長期合作的經紀人之間的信任，決定加入TEAMHOPE。



李荷妮去年在MBC金土劇《夜晚開的的花》中飾演「趙如花」一角，以18.4%的最高收視率刷新了MBC金土劇的歷史記錄，並憑藉該角色《夜晚綻放的花》榮獲「第15屆韓國電視劇大獎」的「大獎」，此外還獲得了以下榮譽：「第60屆百想藝術大賞」電視部門「女子最優秀演技獎」、「第29屆消費者日KCA文化娛樂頒獎禮」的「觀眾票選年度演員獎」、「第32屆韓國文化娛樂大獎」電視劇部門「最優秀演技獎」、「2024 SEOULCON APAN STAR AWARDS」中篇電視劇「女子最優秀演技獎」、「2024 MBC演技大賞」的「女子最優秀獎」，用數個重磅級獎項證明了自己的演技實力和不凡價值。



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