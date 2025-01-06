传奇女团 2NE1 确定举行《WELCOME BACK》安可演唱会！4月12、13日在首尔 KSPO DOME 开唱

今日（6）YG娱乐宣布， 2NE1 将在4月12日～13日在首尔奥林匹克体操竞技场（KSPO DOME）举行出道15周年纪念亚洲巡演《WELCOME BACK》的安可场。

去年10月，2NE1 在首尔奥林匹克大厅（Olympic Hall）举行时隔10年的单独演唱会，当时售票创下40万名以上的同时在线，两日的座位超快速售罄，最后也宣布加场。为了报答粉丝们的支持，这次安可演唱会改到奥林匹克体操竞技场举行，每场可容纳1万名的观众入场。



2NE1 上个月时隔9年再次登上SBS《歌谣大战》的年末舞台而成爲话题，当天他们演唱〈Come Back Home〉、〈Fire〉、〈I DON'T CARE〉、〈UGLY〉和〈I Am the Best〉的歌曲，以爆发性的气场，让观众席沸腾起来。

另外，2NE1 目前正在进行亚洲巡演，大部分演出门票都已经售罄，展现强大的票房号召力。继马尼拉、雅加达、神户、香港、东京、新加坡之后，预计还将前往曼谷、吉隆坡、台北、胡志明和澳门等地开唱，预计继续掀起热潮。



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