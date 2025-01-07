宋仲基公开与妻子的互称：是她选的，觉得这个词发音优美！节目中数次提「她」、「那朋友」，被网友吐槽「不够尊重老婆」

宋仲基自从和Katy Louise Saunders结婚、生子后秒变「炫妻狂魔」，经常在公开场合提及老婆，完全不掩饰对家庭的爱意。

最近宋仲基因新电影《波哥大：最后的机会之地》宣传做客了多档节目，其中一个就是《拜托了冰箱 since 2014》，节目中宋仲基提到曾在《黑白厨师》中以「那不勒斯味道黑手党」之名参赛的厨师权成俊时说道：「 我妻子从小就在义大利长大，我们每年有一半的时间住在义大利，因此我对义大利美食非常著迷。」他还分享了夫妻间的昵称：「是我妻子选的，我们互相叫『여보』（Yeo Bo，韩语『亲爱的』）。 她听到韩语『여보』的发音后，觉得非常优美，於是决定这么称呼对方。」

最近宋仲基频繁公开提到妻子，表现出深厚的感情。 尤其是在YouTube频道《你好，我是崔华静》中，宋仲基谈到：「因为妻子的缘故，我对义大利美食深深著迷。 她真的很了不起...... 我是不是太炫耀了？ 可是没办法，不说出来太可惜了。」大赞爱妻的厨艺。



송중기 측 "아내 케이티 둘째 임신"…두 아이 아빠 된다 송중기씨 소속사 아내 케이티 투어스 사운더스 둘째 임신 두 아이 아빠 된다니 너무 축하합니다. pic.twitter.com/AgKEHTLdUv — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) July 8, 2024

此外，宋仲基还透露：「后来我才知道，我妻子高中时在义大利最好的朋友是韩国人，而那位朋友的母亲和韩国名厨朴灿一是同一所烹饪学校的同学。 她们水准很高。 Katy 特别可爱，还向那位朋友的母亲学习了韩国料理。 她学做了我喜欢的菜，比如鲍鱼粥，还学会了韩式祭祀饭。 这些菜她都学会后做给我吃，让我觉得又感激又欣慰。」



송중기, 케이티와 여동생 결혼식 참석…미소가 닮은 잉꼬부부 송중기씨 아내 케이티 루이스 사운더스 부부 송중기씨 여동생 결혼식 참석 미소 닮은 잉꼬부부 이라니~ pic.twitter.com/CDS5StRh2I — 투모로우바이 투게더 공식팬카페 모아 (@txt7646073) October 15, 2023

不过，相关播出后宋仲基在公开场合对妻子Katy 的称呼引发了争议。 有人指出，在正式场合将妻子称为「걔」（她）或「그 친구」（那朋友）不太合适。 一位网友评论道：「这不是在朋友的私下聚会，而是在公开场合，对妻子的这种称呼显得不够尊重。」



其实这是夫妻之间的事情，尤其是作为国际夫妻，两人之间的称呼可能更加自由。 然而，在多档节目中反覆使用「걔」、「그 친구」等词语，再加上「可爱」、「了不起」这样的表达，也引发了一系列决定他对妻子不够尊重的讨论。

此外，宋仲基於2023年与英国演员Katy Louise Saunders结婚，并在同年11月迎来了他们的第一个孩子（儿子），并於2024年再得一女，一儿一女凑成一个好字。 两人相识源於学习外语，Katy 曾是他的外语老师，两人因工作关系逐渐熟悉并最终走到了一起。 婚后，宋仲基对家庭生活非常重视，经常在采访中提到自己的家庭，表现出对孩子的深深喜爱。

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