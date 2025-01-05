【韓網熱門】「明明一無所有...」BIGBANG太陽遭到BTS粉絲留言攻擊

太陽近日接受CNN新年采訪，被問到：「您和BIGBANG在將K-POP推向世界方面起到了先驅作用，現在看到K-POP席捲全球，感覺如何呢？」太陽回答：「幸運的是，許多後輩透過我們走過的道路，得以打開全球市場的大門，並在世界舞台上演出。 與其說我們賦予了他們這些機會，不如說這其中也包含了我們努力的成果，這讓我感到非常高興。」

然而，采訪內容公開後，部份防彈少年團的粉絲對太陽提出批評，留言表示：「是BTS鋪平了這條道路」、「什麼都沒有的人怎麼能說自己打開了大門」、「是防彈少年團開創的」等內容，引發了爭議。



▽CNN採訪影片：



韓國網友評論：

1. 防彈一開始就是模仿BIGBANG啊

2. 太陽已經非常謙遜了，到底哪裡有問題？

3. 太陽回答得很好，BIGBANG在海外人氣高也是事實，沒有錯啊。 不止BIGBANG，很多前輩歌手都進軍海外鋪平道路，這一點不可以否認

4. 又是那些外國粉絲啊，我要出現btsd了

5. 我家偶像也曾經因為同樣的原因遭到攻擊

6. 連BIGBANG的貢獻都不知道嗎？ 重新學習K-POP的曆史吧

7. 說太陽一無所有？ 這是什麼世界觀啊？

8. 某些粉絲跟房時爀一樣呢，對於BIGBANG有種受害者意識

9. 夠了，我都感到羞恥ᅲᅲᅲᅲ太陽和防彈Jimin還合作過，你們真的要這樣嗎？

10. 外國阿米這樣又不是只有一兩年...

11. 不要以偏概全，部份阿米這樣說並不代表全部

12. 防彈成員們一直很尊重BIGBANG，還翻唱BIGBANG的歌，如果知道某些粉絲這樣會覺得丟臉吧...

13. 有東方神起、BIGBANG、EXO這些前輩在，才有了像BTS這樣的世界級組合，這不是理所當然的話嗎？

14. 粉絲多了真的什麼人都有ᅲᅲ拜託大家安靜點吧... ㅜㅜ

15. 我也是阿米，但我從來沒這樣想過

16. 我認識的大部份防彈粉絲都絕對不會這樣想

出處：https：//theqoo.net/hot/3558222677

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