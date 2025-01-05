李政宰提及「摯友」鄭雨盛的私生子醜聞！「這是他的私事，相信他會往好的方向考慮」

李政宰最近最近接受《魷魚遊戲2》的採訪中，提到了摯友鄭雨盛的私生子醜聞。

此前，模特模特兒文佳庇（文佳菲）的兒子親生父親被爆是鄭雨盛，一時成爲話題。鄭雨盛表示不會和文佳庇結婚，但表示：「會接受所有的指責，會負起作為父親的責任。」在私生子醜聞之後，鄭雨盛與非藝人女性交往的傳聞不斷傳開，他的形象也受到嚴重的打擊。特別是摯友李政宰也因鄭雨盛的私生子醜聞被提及，因爲鄭雨盛和非藝人女友、李政宰和女友「大象集團千金」林世玲 Double date 的報導接連不斷。



對此，李政宰表示：「最近很忙沒有什麼見面（鄭雨盛正在拍攝《韓國製造》，李政宰忙著宣傳《魷魚遊戲2》），雨盛的新聞其實我也不知道，因爲是他個人的事情，我相信（鄭雨盛）是本性不壞的人，我相信無論何時他都會往好的方向考慮。他今後要好好表現，需要經過更多的思考和商議，再決定最好的選擇是什麼。 」



而兩人既是所屬公司 Artist Company 的共同創立者也是理事，同時進行演技和公司運營。李政宰說：「現在有很多工作人員，也有很多專業經營人，在經營公司的部分，現在兩人不是像以前那樣決定引領的，這部分我覺得很幸運，得到很多專業經營者的幫助，也會聽從他們的決定。」

另外《魷魚遊戲2》12月26日在全球上線，在Netflix全球熱門影集榜單排名第一，展現出作為全球頂級現象級作品的影響力，延續了第一季的成功，第三季也預計在今年上半年公開

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