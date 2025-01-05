柳演錫＆蔡秀彬《現在撥打的電話》苦難後迎幸福結局！大結局收視刷新高，卻被韓網友批「劇情太荒唐」

由柳演錫、蔡秀彬主演的《現在撥打的電話》大結局全國收視率為8.6%、首都圈收視率爲8.5%，到最後也刷新自身最高收視率。

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這集播出中，綁匪（真白司彥，朴在潤 飾）被警察射死，因涉嫌殺人而被捕的沈揆進（秋相微 飾）因兩次都沒能守護親生兒子而自責哭泣，白氏家族的過往也被揭曉。而洪熙珠（蔡秀彬 飾）呆呆地等待失去聯繫的白司彥（柳演錫 飾），並從朴道材（崔宇振 飾）那裡聽到白司彥報仇之後想要過的生活，但是...洪因娥（韓材利 飾）冷靜地說出白司彥絕對不會回來，讓洪熙珠再次感到絕望。



在這種情況下，洪熙珠找到關於白司彥行蹤的線索，她就這樣漫無目的地去阿勒干，但沒過多久就被叛軍勢力抓住。過了一會，白司彥出現在被俘的洪熙珠面前，經歷各種波折之後，兩人終於重逢，洪熙珠也終於知道白司彥離開她的原因...



之後，白司彥宣佈與洪熙珠離婚，決心過上新的人生，接著向洪熙珠求婚說：「然後不是白司彥的我，會跟你結婚。」白司彥改名爲「白唯戀」與洪熙珠過著平凡的日常生活，甜蜜的婚姻生活也讓人不自覺露出微笑。最後...白唯戀成為協商專家，洪熙珠繼續擔任電視台手語翻譯，重新找回了人生。



而結局播出後，有網友指出女主角在內戰尋找男主角的危險國家被俘，拯救後在內戰國家出現吻戲＋床戲似乎有點不合邏輯，這也在韓網引發熱烈討論，韓網友：「這個應該在電視劇裡改編的啊！爲什麼那樣啊」、「因爲有意思，爲了看第11、12集首播而看直播，真的太讓人失望了」、「我以爲會在日落點偶然相遇呢」、「看的時候覺得無語！內戰國家很危險，別去了」、「即使原作所是這樣，那些部分也要改編啊，看著也不現實」、「原作原來是這樣...看著太荒唐了」、「除了阿勒干都很好，沒有到完蛋」、「我覺得很好！就是柳演錫一個人做所有事情的電視劇」等等。



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