【韩网热门】「明明一无所有...」BIGBANG太阳遭到BTS粉丝留言攻击

太阳近日接受CNN新年采访，被问到：「您和BIGBANG在将K-POP推向世界方面起到了先驱作用，现在看到K-POP席卷全球，感觉如何呢？」太阳回答：「幸运的是，许多后辈透过我们走过的道路，得以打开全球市场的大门，并在世界舞台上演出。 与其说我们赋予了他们这些机会，不如说这其中也包含了我们努力的成果，这让我感到非常高兴。」

然而，采访内容公开后，部份防弹少年团的粉丝对太阳提出批评，留言表示：「是BTS铺平了这条道路」、「什么都没有的人怎么能说自己打开了大门」、「是防弹少年团开创的」等内容，引发了争议。



▽CNN采访影片：



韩国网友评论：

1. 防弹一开始就是模仿BIGBANG啊

2. 太阳已经非常谦逊了，到底哪里有问题？

3. 太阳回答得很好，BIGBANG在海外人气高也是事实，没有错啊。 不止BIGBANG，很多前辈歌手都进军海外铺平道路，这一点不可以否认

4. 又是那些外国粉丝啊，我要出现btsd了

5. 我家偶像也曾经因为同样的原因遭到攻击

6. 连BIGBANG的贡献都不知道吗？ 重新学习K-POP的历史吧

7. 说太阳一无所有？ 这是什么世界观啊？

8. 某些粉丝跟房时爀一样呢，对於BIGBANG有种受害者意识

9. 够了，我都感到羞耻ᅲᅲᅲᅲ太阳和防弹Jimin还合作过，你们真的要这样吗？

10. 外国阿米这样又不是只有一两年...

11. 不要以偏概全，部份阿米这样说并不代表全部

12. 防弹成员们一直很尊重BIGBANG，还翻唱BIGBANG的歌，如果知道某些粉丝这样会觉得丢脸吧...

13. 有东方神起、BIGBANG、EXO这些前辈在，才有了像BTS这样的世界级组合，这不是理所当然的话吗？

14. 粉丝多了真的什么人都有ᅲᅲ拜托大家安静点吧... ㅜㅜ

15. 我也是阿米，但我从来没这样想过

16. 我认识的大部份防弹粉丝都绝对不会这样想

出处：https：//theqoo.net/hot/3558222677

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