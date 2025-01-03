D.O.都敬秀&元真兒韓版《不能說的秘密》預告：經典鬥琴、耳語、接吻誤會成虐戀都復刻！

D.O.都敬秀與元真兒主演的電影《不能說的秘密》，是由台灣2007年上映的經典電影翻拍成韓版，早在2022年就殺青，總算要在近期上映！

《不能說的秘密》原版電影由華語音樂天王周杰倫自導自演，搭檔氣質女星桂綸鎂，還有曾愷玹、香港資深演員黃秋生演出，劇情講述熱愛鋼琴的高中生「葉湘倫」（周杰倫飾演），遇上了新同學「路小雨」（桂綸鎂飾演）展開了一段初戀故事，而這段初戀背後卻有一個「不能說的秘密」。



韓版由EXO成員D.O.、曾主演《與神同行》系列與《百日的郎君》都敬秀飾演男主角「有俊」，《請融化我吧》《地獄公使》元真兒飾演女主角「貞雅」，官方劇情介紹「是部講述有俊和貞雅，在隱藏時間秘密的校園練習室偶然相遇後，開始了奇蹟魔法瞬間的幻想羅曼史」，角色背景從高中變成大學，男主角是從海外回國的交換生，是天才鋼琴家。原版是曾愷玹的第二女主角「仁熙」則由《黑暗榮耀》《正年》辛叡恩飾演，是主修小提琴的學生。



主預告今（3）日公開，從經典的男主角與他人「鬥琴」場面為開端，接著「有俊」（都敬秀飾演）在即將拆掉的音樂系大樓練習室見到了「貞雅」（元真兒飾演），搭配的旁白是經典一句：「我們的相遇是奇蹟。」（原版：我能遇見你已經不可思議了）。男女主角四手聯彈、女主角踮腳對男主角耳語提到「秘密」、男主角和女二接吻被女主角撞見、男主角拚了命的想找回女主角……都重現經典。



▼韓版《不能說的秘密》主預告片



▼回顧原版《不能說的秘密》預告片



預告公開7小時破十萬觀看、湧入近400則留言，韓國網友說「哇，選角真適合」、「原作很有趣，一聽到翻拍就很期待，敬秀很帥氣，真兒純情的模樣很適合，很期待其他場面」、「終於等到韓版，竟然是都敬秀的鬥琴」、「元真兒形象完全符合，已經開始激動了」、「有俊～最好奇的鋼情對決場面，不愧是鋼琴天才，演奏得很帥氣，還有在陽光明媚的大學建築陡坡騎著腳踏車而下」……



「元真兒的聲音和都敬秀很配啊！」、「纖長手指彈鋼琴的都敬秀，God敬秀ㅠ」「有那麼讓人期待的電影還是第一次，選角怎麼那麼適合」、「非常喜歡的作品被翻拍後要上映了，真的很期待，像這樣呈現優美音樂的電影很少見，做好了被感動的準備」、……等等。



看起來大部分韓國網友都是期待的，不過台灣‎PTT‎與Threads仍有不少網友覺得原版仍舊無法超越，例如「周杰倫就是演他自己，不可能超越」、「台版太經典，現在看還是很頂」、「不能說的秘密應該可以排進台灣影史前50，畫面跟音樂都是頂標等級！劇情在當時華語電影也頗有新意」、「原版音樂太強，桂綸鎂真的太美」、「音樂應該不如原版，當時周杰倫是顛峰狀態」，也有人相當直白：「都敬秀的髮型是得罪誰？」亦有人提到近日同樣要推出的日版電影，說韓版至少比較讓人提起興趣。



▼日版《不能說的秘密》預告片



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