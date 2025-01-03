是男秘書！《我的完美秘書》今開播，搶先看李浚赫暖替韓志旼照路，手機妙花種子反差萌

由《或好或壞的東載》李浚赫與《我們的藍調時光》韓志旼攜手主演的浪漫喜劇、SBS全新金土劇《我的完美秘書》，就在今晚首播！

《我的完美秘書》劇情講述工作能力強的獵人頭公司CEO「姜智允」，和她的完美秘書「劉恩浩」，之間的「貼身守護羅史」，導演為《權貴復仇》副導演咸俊浩。先前就因兩人搭配看起來相當登對而受到矚目，且這是李浚赫自2018年《致忘了詩的你》後，睽違7年再演浪漫喜劇！



先前公開的預告就可看見「劉恩浩」多麼溫柔細心、多麼令人心動，「姜智允」也忍不住在意！劉恩浩的溫柔從上班時間延伸到下班，辦公室延伸到外頭……光預告片就讓網友忍不住驚呼「化學反應很好」、「搭在一起太好看」。

▼4分鐘精華預告片



今晚首播前，SBS已公開一支搶先看片段，姜智允和劉恩浩晚間在一座山上步道走著，姜智允的手機沒電後頓時一片黑，劉恩浩走過她後，無奈地打開手電筒替她照亮步道。兩人似乎有點恩怨，劉恩浩一開始故意對著姜智允的臉照，姜智允離開步道後對他說：「我們不要再見第二次了。」劉恩浩什麼話都沒說，直接比著寺廟的匾額「不二門」。姜智允拿出口袋裡劉恩浩的名片看了看，這時的劉恩浩應該還不是姜智允秘書。



雖然兩人看起來相處得不太愉快，可是劉恩浩在照亮路途時，可見他細心的隨著姜智允的步伐照亮，溫暖至極。而他舉起的手機，手機殼意外露出妙花種子貼紙，相當有反差萌，不過貼紙可能是他的女兒貼的？沒錯，他是有個六歲女兒的單親爸爸，如果是女兒貼的貼紙，又可見劉恩浩對女兒是多麼寵溺了。



▼搶先看影片



《我的完美秘書》韓國時間今晚21時50分於SBS首播。



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