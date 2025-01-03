耗资500亿、历时5年制作！李敏镐&孔晓振新剧《问问星星吧》明日开播，中字精选片段公开

等了5年，李敏镐和孔晓振的剧终於要播了！《问问星星吧》今日公开中文字幕精选片段，男主个性意外的生动可爱，太空站里的画面更是让人眼前一亮！

《问问星星吧》讲述来自不同世界、身负不同任务的太空人和太空游客，命运在宇宙中交织，并逐渐爱上彼此的故事，是韩国首部以太空站为背景的职场剧。



剧中，宇宙科学家「金伊芙」（孔晓振 饰）、姜康寿（吴正世 饰）、李丞晙（许楠儁 饰）、美娜・李（李础熙 饰）在太空站内进行动植物生命体实验，寻找治疗疾病人类的方法。 过程中，这些科学家与实验对象——果蝇和小鼠朝夕相处，建立了深厚的亲密感。

如果说科学家们的任务显而易见，那么男主「孔龙」（李敏镐 饰）来太空站的原因就比较神秘。 孔龙是一名妇产科医生，斥巨资700亿以观光客身份来到太空站，用的是未婚妻——MZ集团千金崔高恩（韩智恩 饰）的钱。



原来姜康寿除了果蝇专研科学家之外还有一个身份，就是崔高恩的前男友。 姜康寿出生富裕之家、个性傲慢无礼，崔高恩似乎因某种原因对他心存怨念无法释怀，会长於是塞给孔龙一大笔钱、赋予他特殊使命。孔龙虽然极度不情愿，也只能带著任务登上太空。

太空站里，孔龙作为菜鸟笑料百出，伊芙警告他乖乖观光就好、千万不要碰任何东西，然而孔龙还是按下某个按钮，令太空站陷入危机。



《问问星星吧》由《虽然是精神病但没关系》《爱在大都会》朴信宇导演执导，《Pasta》《嫉妒的化身》徐淑香编剧执笔，光是制作期准备时间就耗时5年，2022年4月开拍、 2023年4月杀青，后期制作又耗时近1年，制作费高达500亿韩元，单是VFX（视觉效果）就超过70亿。 考虑到韩国以往的科幻题材作品很少大获成功，这部大制作、 名演员、名编导加持的作品，格外引人期待。

1月4日也就是明天，《问问星星吧》终於将通过tvN和Netflix同时公开，每周五六更新、一共16集，小编已经等不及第一时间追起来啦！



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