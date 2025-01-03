D.O.都敬秀&元真儿韩版《不能说的秘密》预告：经典斗琴、耳语、接吻误会成虐恋都复刻！

D.O.都敬秀与元真儿主演的电影《不能说的秘密》，是由台湾2007年上映的经典电影翻拍成韩版，早在2022年就杀青，总算要在近期上映！

《不能说的秘密》原版电影由华语音乐天王周杰伦自导自演，搭档气质女星桂纶镁，还有曾恺玹、香港资深演员黄秋生演出，剧情讲述热爱钢琴的高中生「叶湘伦」（周杰伦饰演），遇上了新同学「路小雨」（桂纶镁饰演）展开了一段初恋故事，而这段初恋背后却有一个「不能说的秘密」。



韩版由EXO成员D.O.、曾主演《与神同行》系列与《百日的郎君》都敬秀饰演男主角「有俊」，《请融化我吧》《地狱公使》元真儿饰演女主角「贞雅」，官方剧情介绍「是部讲述有俊和贞雅，在隐藏时间秘密的校园练习室偶然相遇后，开始了奇迹魔法瞬间的幻想罗曼史」，角色背景从高中变成大学，男主角是从海外回国的交换生，是天才钢琴家。原版是曾恺玹的第二女主角「仁熙」则由《黑暗荣耀》《正年》辛睿恩饰演，是主修小提琴的学生。



主预告今（3）日公开，从经典的男主角与他人「斗琴」场面为开端，接著「有俊」（都敬秀饰演）在即将拆掉的音乐系大楼练习室见到了「贞雅」（元真儿饰演），搭配的旁白是经典一句：「我们的相遇是奇迹。」（原版：我能遇见你已经不可思议了）。男女主角四手联弹、女主角踮脚对男主角耳语提到「秘密」、男主角和女二接吻被女主角撞见、男主角拚了命的想找回女主角……都重现经典。



▼韩版《不能说的秘密》主预告片



▼回顾原版《不能说的秘密》预告片



预告公开7小时破十万观看、涌入近400则留言，韩国网友说「哇，选角真适合」、「原作很有趣，一听到翻拍就很期待，敬秀很帅气，真儿纯情的模样很适合，很期待其他场面」、「终於等到韩版，竟然是都敬秀的斗琴」、「元真儿形象完全符合，已经开始激动了」、「有俊～最好奇的钢情对决场面，不愧是钢琴天才，演奏得很帅气，还有在阳光明媚的大学建筑陡坡骑著脚踏车而下」……



「元真儿的声音和都敬秀很配啊！」、「纤长手指弹钢琴的都敬秀，God敬秀ㅠ」「有那么让人期待的电影还是第一次，选角怎么那么适合」、「非常喜欢的作品被翻拍后要上映了，真的很期待，像这样呈现优美音乐的电影很少见，做好了被感动的准备」、……等等。



看起来大部分韩国网友都是期待的，不过台湾‎PTT‎与Threads仍有不少网友觉得原版仍旧无法超越，例如「周杰伦就是演他自己，不可能超越」、「台版太经典，现在看还是很顶」、「不能说的秘密应该可以排进台湾影史前50，画面跟音乐都是顶标等级！剧情在当时华语电影也颇有新意」、「原版音乐太强，桂纶镁真的太美」、「音乐应该不如原版，当时周杰伦是颠峰状态」，也有人相当直白：「都敬秀的发型是得罪谁？」亦有人提到近日同样要推出的日版电影，说韩版至少比较让人提起兴趣。



▼日版《不能说的秘密》预告片



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