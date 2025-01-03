【韓網熱門】《魷魚遊戲2》李炳憲對Front Man的角色分析

Netflix Korea昨日通過YT頻道公開李炳憲對Highlight戲份的解說影片，李炳憲分享了他對這一角色的分析。

李炳憲認為：「黃仁昊一開始參加遊戲時，是在跌至人生谷底、看不到任何希望的狀況下試圖拯救家人，在獲勝之前經歷了殘忍且漫長的過程，變得認為人類沒有希望可言。 當他看到仍然懷抱希望的奇勳，也許在他身上看到了自己的模樣，所以產生這樣的心理，想證明給他看：人類並不是你所想像的那樣擁有希望、值得期待的動物。 然而，在仁昊心底的某個角落，或許也在不自覺地為奇勳應援。」



對於劇中仁昊向奇勳傾訴過往的戲份，李炳憲表示這一段演起來很復雜：「應該把它視為戰略的一部份呢，還是帶著真心講述自己的故事呢？ 這個角色有三個名字Front Man、黃仁昊、吳寧一，是非常複雜的人物，我認為他有非常多重的層面：講起過往經歷時是從前的仁昊，悄悄潛入遊戲的Front Man則是虛構的寧一的模樣。 」



「Front Man參加遊戲的所有時間中，最重要是將比重放在哪一側。 已經變成Front Man的自己，與經歷這些之前的、仍具有人性的自己，在表演中對這兩者進行細緻的調節，是對我而言最重要的地方，也是必須格外註意的細節。 」



韓國網友評論：

1. 僅僅欣賞李炳憲的演技，《魷魚遊戲2》就已經值得一看

2. 不愧是韓國演技的支柱，整部劇的GOAT（史上最佳）

3. 對角色的分析如此透徹，所以才能演得那麼好啊

4. 最厲害的是，演員希望表達的內容能完全通過演技傳達給觀眾

5. 即使對角色分析得再好，如果演技跟不上也是徒勞，而李炳憲兩者都兼備。第七集真的令人起雞皮疙瘩

6. 這個是一個非常難演的角色，幸好是李炳憲來演

7. 從某個瞬間開始，Front Man仿彿已經成為主角

8. 有些人獲勝後反而成為創造遊戲的核心人物，有些人同樣獲勝卻努力試圖廢除這個遊戲，避免更多人死亡（雖然過程令人著急kkk）

9. 雖然他是韓國演員，但能夠讓人就像看待外國藝人一樣，把他的私生活和工作分開看待kkk因為演技太棒了，讓人想不起私生活...

10. 希望Netflix拍完第三季之後拍前傳，講述Front Man和畫片男從前的故事，光是想想就超級期待kk

11. 李炳憲只用表情就讓人理解了吳寧一的過往經歷和感情變化

12. 雖然我還是很討厭李炳憲，但他對待表演的態度真的無可挑剔，太優秀了

出處：https://theqoo.net/hot/3556121490

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