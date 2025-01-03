【韩网热门】《鱿鱼游戏2》李炳宪对Front Man的角色分析

Netflix Korea昨日通过YT频道公开李炳宪对Highlight戏份的解说影片，李炳宪分享了他对这一角色的分析。

李炳宪认为：「黄仁昊一开始参加游戏时，是在跌至人生谷底、看不到任何希望的状况下试图拯救家人，在获胜之前经历了残忍且漫长的过程，变得认为人类没有希望可言。 当他看到仍然怀抱希望的奇勋，也许在他身上看到了自己的模样，所以产生这样的心理，想证明给他看：人类并不是你所想像的那样拥有希望、值得期待的动物。 然而，在仁昊心底的某个角落，或许也在不自觉地为奇勋应援。」



对於剧中仁昊向奇勋倾诉过往的戏份，李炳宪表示这一段演起来很复杂：「应该把它视为战略的一部份呢，还是带著真心讲述自己的故事呢？ 这个角色有三个名字Front Man、黄仁昊、吴宁一，是非常复杂的人物，我认为他有非常多重的层面：讲起过往经历时是从前的仁昊，悄悄潜入游戏的Front Man则是虚构的宁一的模样。 」



「Front Man参加游戏的所有时间中，最重要是将比重放在哪一侧。 已经变成Front Man的自己，与经历这些之前的、仍具有人性的自己，在表演中对这两者进行细致的调节，是对我而言最重要的地方，也是必须格外注意的细节。 」



韩国网友评论：

1. 仅仅欣赏李炳宪的演技，《鱿鱼游戏2》就已经值得一看

2. 不愧是韩国演技的支柱，整部剧的GOAT（史上最佳）

3. 对角色的分析如此透彻，所以才能演得那么好啊

4. 最厉害的是，演员希望表达的内容能完全通过演技传达给观众

5. 即使对角色分析得再好，如果演技跟不上也是徒劳，而李炳宪两者都兼备。第七集真的令人起鸡皮疙瘩

6. 这个是一个非常难演的角色，幸好是李炳宪来演

7. 从某个瞬间开始，Front Man仿佛已经成为主角

8. 有些人获胜后反而成为创造游戏的核心人物，有些人同样获胜却努力试图废除这个游戏，避免更多人死亡（虽然过程令人著急kkk）

9. 虽然他是韩国演员，但能够让人就像看待外国艺人一样，把他的私生活和工作分开看待kkk因为演技太棒了，让人想不起私生活...

10. 希望Netflix拍完第三季之后拍前传，讲述Front Man和画片男从前的故事，光是想想就超级期待kk

11. 李炳宪只用表情就让人理解了吴宁一的过往经历和感情变化

12. 虽然我还是很讨厌李炳宪，但他对待表演的态度真的无可挑剔，太优秀了

出处：https://theqoo.net/hot/3556121490

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