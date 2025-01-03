吊足胃口？！《魷魚遊戲3》公開「英熙＆哲秀」宣傳圖、上線日6月27日後秒刪！第二季預計收益達1.5萬億

《魷魚遊戲2》在全球的熱播，雖然公開初期呈現口碑兩極化，對比第一季收穫了一些差評，但仍不影響參演演員們的好演技，令眾人名氣再攀升，更為劇組和製片商帶來了巨大的經濟效益。

《魷魚遊戲2》成為Netflix史上首周觀看次數最多的內容。 自2024年12月26日公開以來，僅4天便創下了全球6800萬次觀看的紀錄，按其7小時10分鐘的總播放時長計算，總觀看時長達4.876億小時，這是Netflix史上首周最高觀看數據。

這一季結束後關注度自然轉向《魷魚遊戲》第三季，Netflix發佈了一張《魷魚遊戲3》的海報並預告了上映日期，但隨後迅速撤下，引發了更多好奇心。2025年1月1日，Netflix韓國官方帳號發布了一則內容為「英熙與哲秀，童心遊戲尚未結束。《魷魚遊戲》第三季，2025年公開，僅在Netflix播出」的影片，被視為《魷魚遊戲3》的預告，其中除了《魷魚遊戲》吉祥物英熙之外，還出現了新的男性人偶「哲秀」。

#오징어게임 시즌 3

포스터 공개, 살인 로봇 영희의 남친 철수 등장.

2025년 중 선보일 예정. pic.twitter.com/5ZXwHwFxBI — 익스트림무비 (@extmcommunity) December 31, 2024

英熙在《魷魚遊戲》第一季和第二季中曾出現在「一二三木頭人」遊戲中，以冷酷抓拍移動玩家並進行射殺的方式給觀眾留下深刻印象。哲秀則與英熙類似，也有旋轉的攝像頭眼球，預計將成為象徵另一個殘酷遊戲的新角色。Netflix還首次在YouTube發布了該預告片，並在說明欄中寫明「6月27日Netflix上線《魷魚遊戲》」，但同樣相關影片很快被設定為不可見狀態。

對於秒刪行為Netflix尚未作出任何說明，粉絲們的好奇心愈發強烈。同時有預測稱《魷魚遊戲2》的收益至少將達到1.5萬億（韓幣，下同），這進一步提升了觀眾對下一季的期待。



根據媒體研究所K-EnterTechHub的分析，對比第一季與第二季的數據，第一季製作成本約為250億，但創造了約1萬億的收益，收益率相當於製作成本的40倍。 不過第一季用了8天才登上排行榜首位，而第二季僅在公開兩天內便在93個國家和地區的電視節目類別中奪得收視率第一。

此外，根據Flix Patrol統計，第二季在所有93個國家和地區中均排名第一，獲得了滿分（930分），顯示出更快的增長趨勢。第二季製作成本約為第一季的四倍，達1000億。 以第一季的趨勢為基礎計算，預計第二季的收益至少可達1.5萬億。



K-EnterTechHub代表韓政勛表示：「雖然第二季的收益性可能不及第一季（製作成本的40倍），但仍可期待至少10倍以上的收益。此外，還可能帶來Netflix股價上漲、新訂閱使用者增加等附加效果，並再次確認韓國在全球內容戰略中的核心角色。」

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