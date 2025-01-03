《擁抱太陽的月亮》「旼花公主」南保羅5月大婚：未婚夫長得很像孫興慜

熱門韓劇《擁抱太陽的月亮》「旼花公主」南保羅（南寶拉）將於5月大婚，近期他與未婚夫一同前往美國紐約旅行，並公開了未婚夫的背影照，對方高挑的身材和結實的體格非常吸睛。

日前，南保羅透過個人IG分享了一組照片，並寫道：「終於去了想去的華爾街，還拍了祈願上升趨勢的紀念照，吃了很多美食，看了百老匯的《魔法壞女巫》、自然歷史博物館、時代廣場，紐約的各個地方都逛了一圈，真是一趟豐富的旅行。」

公開的照片中，南保羅在紐約各地留下了紀念照。在紐約街頭綻放笑容的模樣看得銀幕前的人們也情不自禁翹起了嘴角。南保羅將於今年5月與同歲的企業家未婚夫舉行婚禮。去年10月他透過自己的YouTube頻道親自宣佈婚訊‎，獲得了許多祝福。



南保羅在去年11月公開的YouTube頻道《朋友的朋友》中談到未婚夫時曾表示：「他笑起來像海狸，平時則有點像孫興慜選手。」此番言論也引起了話題。

此外，南保羅是13兄妹中的長女，2005年通過出演MBC綜藝節目《星期天星期天晚上》被大眾熟知。2006年她憑藉《請用笑臉回望》正式出道。這之後出演了《擁抱太陽的月亮》、《就要相愛》、《我的心一閃一閃》、《無窮花開了》《孝心家的各自為主》等多部作品，持續活躍在演藝圈。尤其是「旼花公主」一角給觀眾們留下了深刻的印象。 出生於王室的她是一個天真單純、任性又有些自私的角色，從小被家人寵愛，因此性格嬌縱、追求自己想要的一切，甚至不惜採取極端手段。 她心地並非完全惡毒，但在愛情面前，她的執念讓她走上了一條錯誤的道路。

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