《拥抱太阳的月亮》「旼花公主」南保罗5月大婚：未婚夫长得很像孙兴慜

热门韩剧《拥抱太阳的月亮》「旼花公主」南保罗（南宝拉）将於5月大婚，近期他与未婚夫一同前往美国纽约旅行，并公开了未婚夫的背影照，对方高挑的身材和结实的体格非常吸睛。

日前，南保罗透过个人IG分享了一组照片，并写道：「终於去了想去的华尔街，还拍了祈愿上升趋势的纪念照，吃了很多美食，看了百老汇的《魔法坏女巫》、自然历史博物馆、时代广场，纽约的各个地方都逛了一圈，真是一趟丰富的旅行。」

公开的照片中，南保罗在纽约各地留下了纪念照。在纽约街头绽放笑容的模样看得银幕前的人们也情不自禁翘起了嘴角。南保罗将於今年5月与同岁的企业家未婚夫举行婚礼。去年10月他透过自己的YouTube频道亲自宣布婚讯‎，获得了许多祝福。



南保罗在去年11月公开的YouTube频道《朋友的朋友》中谈到未婚夫时曾表示：「他笑起来像海狸，平时则有点像孙兴慜选手。」此番言论也引起了话题。

此外，南保罗是13兄妹中的长女，2005年通过出演MBC综艺节目《星期天星期天晚上》被大众熟知。2006年她凭藉《请用笑脸回望》正式出道。这之后出演了《拥抱太阳的月亮》、《就要相爱》、《我的心一闪一闪》、《无穷花开了》《孝心家的各自为主》等多部作品，持续活跃在演艺圈。尤其是「旼花公主」一角给观众们留下了深刻的印象。 出生於王室的她是一个天真单纯、任性又有些自私的角色，从小被家人宠爱，因此性格娇纵、追求自己想要的一切，甚至不惜采取极端手段。 她心地并非完全恶毒，但在爱情面前，她的执念让她走上了一条错误的道路。

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