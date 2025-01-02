2025高雄櫻花季有金秀賢！還有鄭恩地、李泳知！動力火車照片巧撞衫SJ-D&E XD

7-ELEVEN統一超商一年一度主辦的「7-ELEVEN高雄櫻花季」即將到來，公開卡司除了韓國歌手Apink鄭恩地與李泳知之外，竟然還有演員金秀賢！

「高雄櫻花季」去年韓星陣容有BoA、Super Junior-D&E、SHINee Key與MAMAMOO華莎‎，今年邀了金秀賢、Apink鄭恩地與李泳知，還有台韓兩地發展的女團GENBLUE幻藍小熊。金秀賢肯定是陣中最令人驚喜的，畢竟「高雄櫻花季」屬「音樂節」，大多邀請歌手表演。



金秀賢雖非專業歌手，但他為了粉絲見面會可是練過多首歌曲，今年7月就曾來台舉行粉絲見面會，誠意滿滿，而見面會門票可是秒殺，沒能搶到的粉絲可得把握「高雄櫻花季」了。



鄭恩地與李泳知的演出消息也很受歡迎，官方已預告鄭恩地會唱Apink名曲、今年在主演的《她的日與夜》裡掀起回憶殺的〈Mr. Chu〉‎！還賣關子李泳知可能會帶來〈Small Girl〉或節目《the seasons》上與ROSÉ的〈APT.〉合作舞台！？



有趣的是，台灣雙人演唱組合動力火車的宣傳照，竟「撞衫」前陣子才與7-ELEVEN推出聯名商品的Super Junior-D&E，都是紫色西裝和綠色西裝的搭配，讓網友笑說7-ELEVEN是不是讓動力火車穿同一套呢XD！



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