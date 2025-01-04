《魷魚遊戲2》「跨性別者」朴成焄演技受肯定！觀眾：讓我感覺他就是女人

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》憑藉第一季在全球掀起收視熱潮，片中的遊戲場景、紅綠燈娃娃、面具設計等元素成為流行符號，甚至被改編為主題公園、遊戲和商品。 李政宰、李炳憲等本土一線明星在國際上名聲大噪，更讓模特出身的鄭好娟一炮而紅，從默默無聞的韓國「小」演員，在國際上打響名號。 而第二季中的朴成焄也如「前輩」鄭好娟一樣，因《魷魚遊戲2》更受關注，紮實演技獲得了國、內外的一致好評。

其實《魷魚遊戲2》中大部份角色的反響都極好，許多角色收穫了觀眾喜愛，其中最受矚目的角色之一是「全宰寯」（《黑暗榮耀》中的角色名）——確切來說，是由演員朴成焄飾演的「趙賢珠」。



「趙賢珠」與朴成焄在前作《黑暗榮耀》和《淚之女王》中的形象截然不同。 這次他飾演了一位特戰部隊出身的跨性別者。 與傳統的強悍或野心勃勃形象不同，男兒身卻帶著女性的柔和與細膩，展現出別樣的魅力。



趙賢珠為了籌集完成性別轉換手術的費用而參與遊戲，這一角色引發了觀眾的強烈共鳴和討論，許多人因此期待第三季中依舊能看到「她」的出現，觀眾表示：「沒有按照刻板印象去扮演女人，卻讓我感覺她就是女人」、「你一定要活下去，完成手術好好生活」、「Netflix很會找人，演不好會被罵死，我們宰寯演技過關」、「演得太好了看他的動作能看出軍人的利索和女生的柔美，沒有故意矯揉矯情裝娘，很自然的優雅美，是抓住了精髓的表演」、「溫柔又堅定，本季最喜歡的角色，姊姊味拉滿」、「女裝宰寯好溫柔啊，和《黑暗榮耀》完全不同的感覺」等。



此外，《魷魚遊戲》第三季通過官方渠道公佈6月27日上線後秒刪，吊足觀眾胃口，預計最快將於2025年夏季上線，最遲則可能推遲到秋季。

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