《鱿鱼游戏2》「跨性别者」朴成焄演技受肯定！观众：让我感觉他就是女人

Netflix原创韩剧《鱿鱼游戏》凭藉第一季在全球掀起收视热潮，片中的游戏场景、红绿灯娃娃、面具设计等元素成为流行符号，甚至被改编为主题公园、游戏和商品。 李政宰、李炳宪等本土一线明星在国际上名声大噪，更让模特出身的郑好娟一炮而红，从默默无闻的韩国「小」演员，在国际上打响名号。 而第二季中的朴成焄也如「前辈」郑好娟一样，因《鱿鱼游戏2》更受关注，扎实演技获得了国、内外的一致好评。

其实《鱿鱼游戏2》中大部份角色的反响都极好，许多角色收获了观众喜爱，其中最受瞩目的角色之一是「全宰寯」（《黑暗荣耀》中的角色名）——确切来说，是由演员朴成焄饰演的「赵贤珠」。



「赵贤珠」与朴成焄在前作《黑暗荣耀》和《泪之女王》中的形象截然不同。 这次他饰演了一位特战部队出身的跨性别者。 与传统的强悍或野心勃勃形象不同，男儿身却带著女性的柔和与细腻，展现出别样的魅力。



赵贤珠为了筹集完成性别转换手术的费用而参与游戏，这一角色引发了观众的强烈共鸣和讨论，许多人因此期待第三季中依旧能看到「她」的出现，观众表示：「没有按照刻板印象去扮演女人，却让我感觉她就是女人」、「你一定要活下去，完成手术好好生活」、「Netflix很会找人，演不好会被骂死，我们宰寯演技过关」、「演得太好了看他的动作能看出军人的利索和女生的柔美，没有故意矫揉矫情装娘，很自然的优雅美，是抓住了精髓的表演」、「温柔又坚定，本季最喜欢的角色，姊姊味拉满」、「女装宰寯好温柔啊，和《黑暗荣耀》完全不同的感觉」等。



此外，《鱿鱼游戏》第三季通过官方渠道公布6月27日上线后秒删，吊足观众胃口，预计最快将於2025年夏季上线，最迟则可能推迟到秋季。

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