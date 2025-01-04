《魷魚遊戲2》口碑兩極化，但孔劉演技爆表，自稱「享受反派演技」！觀眾：希望能有以西裝男為主題的外傳

席捲全球的Netflix《魷魚遊戲》第二季終於在12月26日揭開神秘面紗。 由於第一季的巨大成功，觀眾對此寄予厚望，因此從首播當天開始便引發了多種評價。

26日當天Netflix公開了《魷魚遊戲》第二季全七集，總時長約七小時。 劇情聚焦於下定決心復仇並重新參加遊戲的成奇勳（李政宰 飾），以及迎接他的Frontman（李炳憲 飾）之間的激烈對決，並展開了新一輪的真實遊戲。

前兩集中展示了成奇勳為了進入遊戲復仇而努力奮鬥的故事。 他試圖找到派發遊戲邀請卡的男人（孔劉 飾）。 與第一季類似，孔劉身穿西裝四處行走，向人們發起「摔紙片」的挑戰，比賽輸了就被扇耳光，贏了則獲得10萬（韓幣，下同）。 然而在第二季中，該角色顯現除了更加惡劣且帶有反社會人格的特徵，給觀眾們留下了深刻的印象。 作為從未出演過反派角色的演員，孔劉在新一季中的表現引發了觀眾的寒意，網友紛紛表示：「真的像個瘋子」、「演技太好了，看得人完全投入，甚至讓人覺得厭惡」、「主角不是李政宰，而是孔劉」、「希望能有以西裝男為主題的外傳」等，給予高度評價。



孔劉本人也在最近的採訪中表示，對於《魷魚遊戲2》的角色非常滿意，「這是一個我從未嘗試過的角色，與其他人物沒有太大的關聯，可以自由地演繹出獨屬於我自己的風格，非常享受這樣的表演。」

不過即使是演技如孔劉這般紮實的實力派，哪怕他詮釋出了「人生演技」，獲得了無數觀眾的好評，但《魷魚遊戲2》的整體評價卻呈現兩極分化。 國內外媒體和觀眾對其評價各異。 夸讚如《Variety》、《獨立報》（The Independent），前者讚揚該劇通過擴展的世界觀帶來了完全的沉浸感，並指出該系列不僅僅是娛樂作品，而是反映了全球不斷惡化的危機，為我們的現實提供了一面鏡子。 後者認為第二季克服了第一季的局限，同時成功繼承了其優勢。 該劇揭示了社會最陰暗的一面，並深刻刺痛了觀眾的心靈。



而《紐約時報》（NYT）、《今日美國》（USA Today）、《衛報》（The Guardian）等外媒則給出了相反的評價。 《紐約時報》以「魷魚遊戲亮起紅燈」為題撰文，批評第二季的故事停滯不前，僅僅展示了更風格化的殺戮場面，但缺乏真正的創新。 文章認為觀眾會看到與第一季相似的情節，而第二季花費了七個小時卻未能在故事拓展上投入更多精力。

《今日美國》覺得第二季仍然暴力，但已經不再令人震撼，反而令人失望。 第二季雖在多方面延續了第一季的風格，但卻缺少以往的鋒芒和獨創性，甚至未能傳遞導演黃東赫提及的反資本主義訊息。 《衛報》（The Guardian）批評節奏不均，指出劇情進入動作場面前耗時過長，但仍讚賞了意料之外的劇情發展和某些強烈的反轉場景。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞