久違歸來！BTS防彈少年團6月全員退伍、有望拯救HYBE股價，「酒駕成員」去留成爭議焦點

熬過兵役期，防彈少年團終於將在2025年迎來全員退伍。所屬社HYBE娛樂去年因NewJeans解約風波等問題而經歷大幅股價動蕩，今年有望抓住這棵救命稻草「起死回生」，但部份網友仍然對酒駕成員保持抵觸情緒。

今年6月防彈「退伍季」

防彈少年團從2022年12月柾國入伍開始進入全員服役階段，去年6月，最早入伍的Jin率先完成兵役義務、在請假前來的成員們簇擁之中退伍，隨後J-Hope也在10月完成兵役。



其餘5位成員目前分別在不同部隊或機構履行兵役：RM在陸軍第15步兵師團的勝利部隊擔任軍樂兵，Jimin在第5步兵師團下屬炮兵旅，柾國也在同一部隊擔任烹飪兵（炊事兵），V在第2軍團「雙龍部隊」軍事警察特勤隊（SDT），SUGA因肩膀舊傷以社會服務要員身分服役（替代役）。

今年6月防彈少年團將迎來「退伍季」：RM和V將於6月10日同時退伍，Jimin和柾國將於次日同時退伍，SUGA則將在6月22日退伍。

兵役期間熱度不減

成員們服役期間也陸續發行SOLO歌曲並取得不錯成績，例如柾國的《Seven》、Jimin的《Like Crazy》都曾衝到Billboard榜首，RM發行了《Come back to me》《LOST！》《Groin》《Domodachi 》等多支單曲，V也發行了單曲《FRI（END）S》《Winter Ahead》和寫真集《TYPE 1》等，還在入伍前秘密拍攝了IU新歌《Love Wins All》的MV，去年1月驚喜公開。



防彈少年團於2013年6月出道，2023年出道十週年因兩位成員正在服兵役而未能團聚慶祝，今年將迎來終於全員退伍，令人對完整體防彈少年團更加期待。

HYBE股價救星

防彈少年團所屬社HYBE娛樂去年可謂風波不斷，先是與子公司ADOR老闆閔熙珍矛盾大爆發、互相起訴，隨後ADOR旗下由閔熙珍負責栽培的新人女團NewJeans也決定出走，在去年底宣佈與ADOR合約無效。

受此影響，HYBE股價從去年4月開始出現劇烈波動，去年9月觸底最近一年最低數字15萬韓元左右，目前維持在18~19萬區間。

作為HYBE的招牌男團，防彈少年團自然被寄予厚望拯救HYBE股價，HYBE也已將目標股價定到30萬韓元。 不過防彈少年團退伍後是立即合體回歸，還是會短暫休養等到2026再發專輯，目前仍是未知數。



SUGA酒駕爭議

對於防彈少年團合體一事，目前網友粉絲中仍存在爭議，其中一項就是SUGA的去留。 SUGA去年8月服替代役期間酒駕自摔被警察發現，現場酒測值高達0.227%，遠超過韓國吊銷駕照標準0.08%。 所屬社最初稱SUGA的騎乘工具只是「電動滑板車」，後來被證實是量刑度更高的「電動機車」，最終被罰款判處1,500萬元韓幣。 SUGA本人也兩度道歉，坦承讓喜歡他的人失望，也拖累團隊名聲，十分後悔和痛苦、正在反省。

不過道歉並未平息網友不滿，很多人認為酒駕偶像無法給青少年樹立正確榜樣，甚至可能連出演電視節目都有困難，希望他退團以免繼續拖累防彈。



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