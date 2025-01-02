「AV失误再度说明」《鱿鱼游戏2》朴成焄被传即将从新作下车…「因国家哀悼期而取消剧本阅读」

《鱿鱼游戏2》中演出变性人的演员朴成焄，日前因上传与电视剧主题相关的AV影片而引发人品争议，虽已多次表达失误道歉，但此负面效应延伸到目前他正在进行中的新作品。

1月2日朴成焄下一部作品tvN电视剧《暴君的主厨》原定举办的剧本阅读，传出取消的消息。而日前朴成焄因不慎上传AV相关影片，虽然随即删除但却造成不小的争议，甚至有网友抗议他继续演出下一部作品，也有人推测剧本阅读的取消与此事有关，不过朴成焄所属公司BH娱乐表示，剧本阅读的取消是因为国家正值全民哀悼期间，因此取消此行程。



tvN也表示，正值国家哀悼期间，考量到整体社会气氛而调整剧本阅读的行程。不过对於经纪公司与电视台的发言，韩国网友纷纷猜测还有其他原因。某部分网友认为因为朴成焄日前掀起的争议，电视剧的方面是否也可能做出一些变更？应该不至於取消整个剧本阅读行程吧！也有部分网友认为，朴成焄已经多次表明失误，大家不应再过度放大检视，也不需要延伸到他的下一部作品。



也有网友认为虽然朴成焄已承认是自己的失误，但由於他的下一部作品是属於浪漫喜剧，这个失误将影响他成为浪漫喜剧的主角，形象受到不小的打击。事件爆发当时BH娱乐曾向媒体说明，演员从DM收到此讯息想传达给公司负责人后删除，但却因失误而上传公开，但此一说法遭网友打脸，认为依照SNS平台结构与操作方式等等，公司说法是不合理的，二次的说明造成此争议更加受瞩目。



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