鄭進灣要回來了？韓媒曝《殺人者的購物中心》4月開始拍第二季，李棟旭、金慧峻、趙漢善等都將出演

鄭進灣！鄭進灣！鄭進灣！終於要回來了嗎～～

今日（1日）據韓媒 StarNews 報導，Disney+原創系列《殺人者的購物中心》將在2025年4月投入第二季的首次拍攝。據報導，第一季的李棟旭、金慧峻、徐賢宇、趙漢善、朴智彬、金海娜、李泰英、金民等都將繼續出演《殺人者的購物中心》第二季。



《殺人者的購物中心》講述失去父母後由叔叔撫養長大的侄女鄭智安（金慧峻 飾），在叔叔鄭進灣（李棟旭 飾）突然去世後知道了可疑購物中心的真實面貌，並將訃告告知顧客們發生的故事。在最後一集中，貝爾（趙漢善 飾）完全沒有登場、把信（金民 飾）和蘇敏惠（金海娜 飾）去哪裡了、鄭進灣是怎麼假死的等都沒有解開，因此不少觀眾都在敲碗第二季。



《殺人者的購物中心》上線後受到全球觀眾的喜愛，美國的《時代雜誌》、英國的NME等海外媒體也評價《殺人者的購物中心》是展現 K-Drama 體裁多樣性的優秀標本、優秀的故事情節的代表性事例等。而李權導演在去年3月曾表示：「正在構思第二季，但並不容易，還在想要講什麼樣的故事、要如何呈現。」那就....一起期待屋哩鄭進灣回來吧！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞