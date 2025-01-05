【K社韓國小百科】因畢業於女校、使用女性主導線上社群、要求分擔家務等！韓多名職場女性被要求「思想審查」

一句「別怕，姐姐來了」令韓國女子大學梨花大的學生們出圈，她們會團結地反對梨花女子大學走後門入學的學妹，也會在具荷拉事件發酵後集結聲援，這句話令韓國女性成為亞洲女性力量的精神標杆。

原以為「韓女」逐漸在男尊女卑思想統治已久的韓國社會氛圍下逐漸成長、壯大，沒想到勇敢發聲的女生們卻被社會冠上了「女權」的帽子，隨之而來的「反撲」（Backlash）更導致無辜的2030世代年輕女性遭受思想審查之苦。

根據韓媒報導，受害女性因以下原因而被迫進行思想審查：僅僅因為畢業於女子大學、使用女性主導的線上社群、提出分擔家務的要求，要求他人停止性騷擾。



2024年12月8日《Pressian》報導指出，韓國女性民友會於7日在首爾麻浦區的「首爾沙龍」舉辦了「女權主義思想審查脫口秀」。 當日活動中女權主義研究者們發表了民友會於6月至7月期間收集的43起思想審查案例及6位受害者訪談的分析結果。 分析顯示，87%的思想審查受害者為女性，其中20多歲佔34%，30多歲佔61%，年輕女性勞動者成為思想審查的主要對象。思想審查發生於職場內外，83%的受害者未採取任何應對措施，原因在於她們認為採取任何行動都無法獲得正面結果，反而可能遭到同事排擠或面臨人事不利影響。

去年11月，韓國慶南晉州市發生一起因「頭髮短」而被認為是女權主義者的便利店女性店員遭到無差別襲擊的事件，引發社會廣泛關注。行兇者A某因便利店員工B某的短髮造型，斷定其為女權主義者，並聲稱「你是女權主義者，所以挨打是應該的」，隨即對其進行暴力襲擊，甚至連勸阻的50多歲男性C某也未能倖免。 B某因襲擊永久性聽力損失，並被醫院建議配戴助聽器。

法院判處A某3年有期徒刑，儘管低於檢方請求的5年，但法庭首次明確指出「加害人的犯罪動機是對女性毫無根據的憎恨」。 對此，受害者方及女性團體表示：「雖對加害人被認定為『精神狀態不穩』感到遺憾，但首次在判例中承認女性仇恨犯罪，仍是一大進步。」



受害者表示，因遭受這類騷擾，言行變得過於謹慎，甚至在工作中時刻擔心因被認為是女權主義者而遭受業務排擠或解約。一名受害者透露，思想審查帶來的不安感和恐慌症狀使她不得不依賴藥物治療。

研究者們對思想審查日益普遍化，進一步壓迫女性勞動者表示擔憂。韓國女性民友會成員申惠貞指出：「2016年因穿支持女權主義的T恤引發思想審查，2020年前後因在與女權相關的組織或社交媒體帖子點贊而受到騷擾，而如今僅僅因為是女權主義者，甚至只是女性勞動者，就成為攻擊對象，這一情況仍在反覆發生。」

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