【K社韩国小百科】因毕业於女校、使用女性主导线上社群、要求分担家务等！韩多名职场女性被要求「思想审查」

一句「别怕，姐姐来了」令韩国女子大学梨花大的学生们出圈，她们会团结地反对梨花女子大学走后门入学的学妹，也会在具荷拉事件发酵后集结声援，这句话令韩国女性成为亚洲女性力量的精神标杆。

原以为「韩女」逐渐在男尊女卑思想统治已久的韩国社会氛围下逐渐成长、壮大，没想到勇敢发声的女生们却被社会冠上了「女权」的帽子，随之而来的「反扑」（Backlash）更导致无辜的2030世代年轻女性遭受思想审查之苦。

根据韩媒报导，受害女性因以下原因而被迫进行思想审查：仅仅因为毕业於女子大学、使用女性主导的线上社群、提出分担家务的要求，要求他人停止性骚扰。



2024年12月8日《Pressian》报导指出，韩国女性民友会於7日在首尔麻浦区的「首尔沙龙」举办了「女权主义思想审查脱口秀」。 当日活动中女权主义研究者们发表了民友会於6月至7月期间收集的43起思想审查案例及6位受害者访谈的分析结果。 分析显示，87%的思想审查受害者为女性，其中20多岁占34%，30多岁占61%，年轻女性劳动者成为思想审查的主要对象。思想审查发生於职场内外，83%的受害者未采取任何应对措施，原因在於她们认为采取任何行动都无法获得正面结果，反而可能遭到同事排挤或面临人事不利影响。

去年11月，韩国庆南晋州市发生一起因「头发短」而被认为是女权主义者的便利店女性店员遭到无差别袭击的事件，引发社会广泛关注。行凶者A某因便利店员工B某的短发造型，断定其为女权主义者，并声称「你是女权主义者，所以挨打是应该的」，随即对其进行暴力袭击，甚至连劝阻的50多岁男性C某也未能幸免。 B某因袭击永久性听力损失，并被医院建议配戴助听器。

法院判处A某3年有期徒刑，尽管低於检方请求的5年，但法庭首次明确指出「加害人的犯罪动机是对女性毫无根据的憎恨」。 对此，受害者方及女性团体表示：「虽对加害人被认定为『精神状态不稳』感到遗憾，但首次在判例中承认女性仇恨犯罪，仍是一大进步。」



受害者表示，因遭受这类骚扰，言行变得过於谨慎，甚至在工作中时刻担心因被认为是女权主义者而遭受业务排挤或解约。一名受害者透露，思想审查带来的不安感和恐慌症状使她不得不依赖药物治疗。

研究者们对思想审查日益普遍化，进一步压迫女性劳动者表示担忧。韩国女性民友会成员申惠贞指出：「2016年因穿支持女权主义的T恤引发思想审查，2020年前后因在与女权相关的组织或社交媒体帖子点赞而受到骚扰，而如今仅仅因为是女权主义者，甚至只是女性劳动者，就成为攻击对象，这一情况仍在反覆发生。」

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