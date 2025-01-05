【雷&長文】《魷魚遊戲2》四大懸念：面具男目的、警察的隱瞞、船長的身份，女性角色都是「母親」事出有因！答案待第三季揭曉

Netflix萬眾期待之作《魷魚遊戲2》上架已經一周有餘，討論熱度仍然不減，畢竟第二季留下太多懸念和未講完的故事，可以在第三季公開前細細尋味。

《魷魚遊戲2》接續第一季的亡命設定，講述成奇勳（李政宰 飾）成為遊戲贏家後幡然醒悟，決定親手結束這一遊戲，為此不惜重新回到下一輪遊戲中，並冒險以下犯上。 成奇勳在這裡認識了很多新的參賽者，然而直到第二季結束，他仍未看到並肩作戰的001號的真正身份。



懸念一：面具男的目的



李炳憲飾演的這個角色有三個名字，參加遊戲前是「黃仁昊」，擔任遊戲負責人之後是「Front Man」，因為成奇勳而重新走入遊戲時則化名「吳寧一」。

觀眾和參賽者都是在投票環節第一次見到「吳寧一」，沒有人知道他的打算。 吳寧一夜深人靜時向奇勳透露參加遊戲的初衷，談到對患病妻子的無能為力，淚光閃爍的模樣讓人無法不相信他的真心，令奇勳堅持結束遊戲的意志有所鬆動。



吳寧一公開表態稱有了奇勳就有勝算、步步跟緊奇勳，參加六隻腳遊戲時信誓旦旦能做好，上場後卻掉鏈子且情緒失控，回到宿舍又誠懇道歉，仿彿存心玩弄奇勳。

黃仁昊把自己放在觀察者的位置，冷靜審視著懷抱希望和熱情的奇勳。 飾演黃仁昊/吳寧一的李炳憲在採訪中透露他對該角色的分析：經歷漫長殘酷遊戲的他早已對人類不抱希望，看到莽撞的奇勳時，一方面想向他證明「人類沒救了」，一方面又隱隱約約希望奇勳是對的。



剛回到遊戲的奇勳信誓旦旦說要帶著所有人離開、一個都不許死掉，然而到了第六集夜襲屠殺時，奇勳為了奪取工作人員的武器，竟眼睜睜看著同僚互殺，並堅稱這是必要的犧牲。 這一刻，黃仁昊注視奇勳的眼神十分復雜。 導演黃東赫認為，奇勳的轉變正是黃仁昊想要達到的目標：「奇勳逐漸被結束遊戲的目標所束縛，慢慢失去了原本的信念和價值觀... 這讓他開始墮落和崩壞。」

懸念二：女性角色與「母親」身份

第二季裡多了不少女性角色，但有觀眾指出她們的身份大多與「母親」有關：或者身為母親（張金子）、或者即將成為母親（金純熙）、或者曾經是母親（姜霞），因此對於女性角色人設方面的局限性感到遺憾。



對此，導演黃東赫給出的解釋是「動機」：參加遊戲需要非常強的動機，作為女性要進入這樣一個荒謬的地方，尤其需要異常強大的驅動力。 導演得出的結論就是「母性之愛」，且認為母親的身份比單純被債務所困的設定更具說服力。

值得注意的是，劇中還有一個「正在成為女人」的角色趙賢珠。 有一場戲是趙賢珠和張金子、金純熙結伴去洗手間，賢珠看到懷孕且虛弱的金純熙情緒崩潰大哭，若有所思。 有網友猜測，以純熙的身體狀況恐怕撐不到遊戲結束，不排除在遊戲過程中產子然後過世的可能性，而趙賢珠如果收養這個小孩，恰好可以完成女性身份的轉變。



懸念三：警察的隱瞞

黃俊昊（魏化儁 飾）告訴奇勳他要回到島上尋找哥哥，從而加入奇勳的計劃。 然而俊昊隱瞞了重要的一點：他的哥哥就是黃仁昊，是遊戲負責人，也是奇勳苦苦尋覓的復仇對象。 第三季如果有三人對峙的局面，想必會十分精彩。



懸念四：船長的身份

這部劇每個角色都有獨一無二的作用，朴船長也不例外：看起來是個好人，只是未免好心過頭。

第二季最後一集揭曉朴船長另一重身份：黃仁昊安排的臥底。 也難怪，茫茫大海上那麼剛好遇到一個中槍落水者，理應距離落水點不遠卻找了三年都「找不到」，完全沒酬勞還願意一直出海，為阻撓行動甚至冒險破壞無人機、殺人棄屍。 而黃俊昊對奇勳的行動早有防備，大概也是船長通風報信。



有這麼一個內奸存在，俊昊究竟何時才能登上小島？ 奇勳在被捕之後又將發生什麼新的轉變？ 全員好感的趙賢珠究竟能否撐到遊戲通關？ 一切只能等Netflix第三季來揭曉了！



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