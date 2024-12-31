【韓網熱門】朴成焄新作要和潤娥合作！謎片封面時間曝光後，網友：姊姊快逃

Netflix年度大劇《魷魚遊戲2》主演之一朴成焄，30日下午在個人IG限時動態PO出一張模仿《魷魚遊戲》的謎片封面，雖然立即進行刪除但仍被不少網友看到，當事人也立即做出道歉和解釋。

*延伸閱讀：手滑闖大禍！《魷魚遊戲2》朴成焄PO「魷魚謎片」秒刪、道歉稱「看DM時失誤上傳」，畫面震驚網友

Theqoo上有網友以「今天將《魷魚遊戲》謎片封片上傳在限動上的男演員的下一部作品」的內容，透露朴成焄的新作為tvN土日劇《暴君的主廚》，預計明年下半年播出，是一部浪漫喜劇片，女主角為女團少女時代出身的演員潤娥。

韓國網友評論：

1. 潤娥，快逃

2. 救救潤娥

3. 潤娥是我最愛的女演員，心疼

4. 保護潤娥

5. 還沒開拍吧???? 希望你懂事，自己離開

6. 潤娥姊姊快跑，能不能換個男主啊

7. 這部劇導演很會拍，導演和女主都好可惜啊

8. 這又不是犯罪，而且韓國男人都看黃片啊，只不過他是看了不小心被發現了而已，不可能換掉的，哪怕換成其他男演員，也沒有任何意義啊

9. 確實很有全宰寯的風格

10. 以後看到他的那張臉就會想起謎片封面

11. 即使換人也都一樣，當然換了他更好

12. 導演是《來自星星的你》的張太侑吧，我那麼期待！之前陣容公開陣容的時候反響那麼好，誰能想到現在會變這樣

13. 這又不是犯罪，雖然我也很喜歡潤娥，但是他們也只是合作拍戲而已，肯定也會保持距離的啊，這裡的留言都是些什麼啊

14. 有謎片封面又怎麼樣？ 影響到別人了？？ 大家反應太過激了吧

15. 完全就是瞬間跌落啊

16. 這是一部浪漫喜劇啊，一看到他就會聯想到這件事情

17. 反正這劇是女主獨挑大樑的大女主劇，沒關係

18. 我那麼期待這部劇，全宰寯，你為什麼這樣啊

19. 髒死了，這讓我這麼看浪漫喜劇啊

20. 啊，其實他倆搭檔還蠻新穎的

21. 這應該不是手滑上傳錯了，大家怎麼這麼偏愛男藝人

22. 把本人的作品做成謎片，他不應該生氣嗎????

23. 搭檔演員又有什麼錯呢

24. 啊，我正在看《陌生人》，他演警察演得特別像，和秀英也很有cp感，啊啊啊啊啊啊，濾鏡碎了

原文：https://theqoo.net/square/3552028535

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