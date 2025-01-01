朴成焄方面承认之前声明说谎：确实保存、上传了！下部作品搭档润娥遭网友抗议

最近因出演《鱿鱼游戏2》中跨性别者「赵贤珠」一角而人气攀升的男演员朴成焄所属经纪公司BH娱乐（以下简称BH）就他在个人IG即时动态中上传谜片封面争议再次发表声明。

2024年12月31日，BH相关人士表示：「昨天我们提到，朴成焄演员在查看私信（DM）的过程中因误操作导致了上传的情况。 今天想进一步详细说明。 」

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当天BH方面解释道：「朴成焄是通过私信（DM）收到日本谜片封面图片的。 由於判断该内容可能存在问题，他将其转发给公司相关负责人。 在此过程中，他下载了该图片。 下载后原本应该将其传送给负责人后立即删除，但因失误导致了图片被上传。 」



1985年出生的朴成焄，今年39岁，作为一名成年人，他为何需要将个人SNS私信（DM）中收到的不雅内容特意传给公司负责人？ 对此，BH方面表示：「因为他的作品被牵扯进了这样奇怪的事情，他可能判断这会成为一个问题，所以想传递给公司处理。」

此外，对於「DM的查看与发布IG即时动态是两种不同的操作，单单查看DM是否可能误上传到即时动态」的质疑，BH方面回应称：「DM页面操作时也可能因为误触而上传到即时动态。」

由於此次事件，朴成焄新作也受到了牵连。 他的下一部作品是tvN的《暴君的主厨》，预计於明年下半年播出。 与之搭档的女主角为少女时代成员润娥。 目前该剧尚未开始拍摄，因此许多电视剧粉丝已开始要求朴成焄退出。

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