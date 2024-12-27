2PM李俊昊接受高強度稅務調查！「誠實納稅盡義務，未有逃稅狀況」

JYP娛樂旗下男團2PM成員兼演員的李俊昊傳出接受高強度稅務調查。JYP表示經由李俊昊本人確認的結果，在2023年9月首爾地方國稅廳調查二局，作為法人事業者藝人不定期綜合計劃稅務調查中的一環，他也誠實地進行了稅務調查，這並非以涉嫌逃稅為嫌疑而接受的調查。

日前因業界消息傳出，首爾地方國稅廳調查二局針對去年9月，以演員李俊昊為對象進行不定期之稅務調查，並追繳巨額的稅金。首爾地方國稅廳調查二局過去也曾對演員權相佑、李秉憲等知名一線男星等人進行高強度的稅務調查，而李俊昊也接受同等稅務調查，這類的調查是以高額資產家為對象的法人業者藝人，不定期的綜合計劃稅務調查的其中一環。



JYP表示，接受稅務代理人的建議而誠實地進行了稅務申報，因課稅當局以及稅務代理人的觀點差異，認為有追加的稅金必須補繳納，李俊昊活動17年以來首度接受此等非定期稅務調查，對於稅務當局的法律與程序絕對遵從的立場之下，有差異的稅金金額也已補繳納，並非惡意逃稅。李俊昊自出道以來始終都相當誠實地繳納稅金，絕對沒有不光彩的逃稅狀況。



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