龙俊亨开小号记录夫妻日常！与爱妻泫雅约会购物，甜蜜婚后生活首度曝光

泫雅和龙俊亨今年初公开恋情并於10月举办婚礼，不同於上一次恋爱高调放闪，这次连合照都鲜少公开。 不过有网友发现，龙俊亨似乎开了新的小号，专门用用来记录夫妻日常！

据推测，该帐号於上月28日由龙俊亨开设，帐号名称「yong_seobang」意为「龙相公（용서방）」。 帐号内仅有的两篇PO文都与泫雅有关，其中11月28日PO出泫雅吃拉面喝啤酒等照片，写道：「今天和妻子出门买东西，附近看到一家拉面店就进去吃了拉面，妻子还点了啤酒，让我羡慕得不行。」

龙俊亨还提到车胎被钉子扎到漏气，乐观地写道：「如果不是我踩到，就会是其他人的轮胎踩到吧？ 就当是救了一个人，笑一笑吧。」



11月30日，该帐号又分享了与泫雅一起购物的动态，写道：「今天和妻子一起去购物，各自买了一双冬天要穿的鞋。 回家的路上打包了饺子汤回来吃。」照片中是名牌购物袋和崭新的鞋子。 所有贴文评论区均已关闭。



泫雅与龙俊亨於今年1月公开恋情。 两人曾在Cube娱乐公司共事多年，建立了深厚的友情，龙俊亨还曾为泫雅2010年的个人单曲《Change》担任伴唱。 两人在公开恋情9个月后结婚，在传统韩屋庭院举办浪漫婚礼，众多圈内好友都来现场表达祝福。

另一方面，龙俊亨过去因卷入「Burning Sun事件」而受到舆论批评。 他曾澄清自己并非「郑俊英聊天室」的成员，但韩国公众对他的态度依然冷淡。



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