2024年度十大演员揭晓：从金泰梨到「双金」，谁是你的最爱？这一位一剧火爆连登两榜

一转眼2024年就已经走入了尾声，今年的韩剧依旧强势能打，从《泪之女王》、《背著善宰跑》，到《恋人》、《美好世界》，再到《正年》、《好搭档》，为观众们呈现了视觉与演技的盛宴。 这么多好作品中，民众心目中能够闪耀2024年的演员们又有哪些呢？

演员根据韩国盖洛普从上月11日至25日，针对全国（不含济州）年满13岁以上的1741人，询问「今年在电视剧中最活跃的演员」的问卷调查结果显示，金泰梨荣登今年最耀眼的电视剧演员榜首。 金秀贤、金智媛、边佑锡等人也名列前茅，证明了他们在2024年的杰出表现。

结果显示，tvN周末剧《正年》的女主角金泰梨以11.9%的支持率拔得头筹。 《正年》於11月17日完结，剧情讲述韩战结束后的1950年代中后期，一位天赋异禀的声乐天才与同伴在梅兰国剧团中通过竞争和联系共同成长的故事。 金泰梨饰演女性国剧团员尹情年，展现精湛演技。



紧随其后的是今年上半年大热完结的tvN周末剧《泪之女王》的「双金」金秀贤和金智媛，分别以11.7%和8.9%的支持率位居第二和第三。



排名第四的是凭藉tvN月火剧《背著善宰逃跑》一夜红遍全国的边佑锡，他以5.5%的支持率首次进入该榜单。 值得一提的是，在盖普洛另一项「闪耀2024年的歌手」榜单中也发现了「ECLIPSE」的名字（边佑锡在《背著善宰跑》中饰演的「善宰」所在的乐团），虽然未能进入TOP10，却也多次被问答者提到，人气不容小觑。



第五名为MBC电视剧《恋人》的南宫珉（4.9%），第六名为MBC剧集《如此亲密的背叛者》的韩石圭（4.0%），第七名是SBS电视剧《来自地狱的法官》的朴信惠（3.7%）。



MBC剧集《美好世界》的车银优和10月逝世的《田园日记》（MBC，1980-2002）中饰演「一用妈妈」的金守美（均为3.5%）并列第八，SBS电视剧《好搭档》的张娜拉（3.4%）则排名第十。



金泰梨曾於2018年荣登年度艺人第二名，金秀贤则於2014年位居榜首，并於2012年和2015年进入前五。 去年排名第一的南宫珉则连续三年进入前五。 金智媛、边佑锡、朴信惠、车银优、张娜拉则首次进入前十。

排名前十之外，支持率超过1.0%的演员还包括朴恩斌（3.0%）、宋慧乔（2.7%）、宋仲基（2.2%）、金南佶（2.1%）、丁海寅、金素妍、罗美兰（均为2.0%）、李荷妮、申敏儿（均为1.9%）、 安恩真（1.8%）、高斗心（1.6%）、池晟（1.5%）、李炳宪（1.4%）、金惠子、李顺载（均为1.3%）、金高银、韩志旼、朴叙俊、金惠秀、崔秀宗（均为1.2%）、金裕贞、池昌旭、曹政奭（均为1.1%）、朴 宝剑、金海淑、申惠善（均为1.0%），共计26人上榜。

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