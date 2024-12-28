喜歡孔劉的人有福了～在《魷魚遊戲2》人設變飽滿，戲份超爆多！與李政宰正面飆戲～

總之孔劉這一次待好待滿，時長非常可觀！還有他為何成為《魷魚遊戲》招募人員，成為地鐵打畫片「西裝男」的人生故事。（內文有EP.1的雷）

相信第一季孔劉在Netflix《魷魚遊戲》中，短短出現片刻讓許多觀眾都印象深刻，第二季導演也彌補了大家的遺憾，將「西裝男」的人物設定變得非常飽滿，《魷魚遊戲2》第一集滿滿都是孔劉，你把這一集的男主角當成他都非常合理！也可能是你從未看過的孔劉面貌。



以往深情、專一、為愛付出、寫實但善良等等的多情形象，會在這一刻徹底瓦解！！接下來就要開始雷囉～。



《魷魚遊戲2》第一集男主角成奇勳（李政宰 飾）委託地下錢莊的混混們找人，終於找到了「西裝男」，而標題「麵包與彩劵」其實是指西裝男拿著100份「麵包與彩劵」到公園，對流浪漢們給出選擇，你是要麵包填滿肚子？還是獲得彩劵一張？



看起來大多人都拿了彩劵，最終西裝男還在大家面前直接狂踩、毀掉所有剩下的麵包，瘋狂發洩的模樣展現了扭曲人格的一面。



中間，西裝男還和地下錢莊的大哥與小弟，玩了一場俄羅斯輪盤的賭命遊戲，看似公平（輸了死、贏了就被放過），卻又泯滅人性的過程，再次加深了大家對西裝男的反派印象。



「雙手出剪刀石頭布：左一拳右一拳，大家一起收一拳！」+「俄羅斯輪盤」

如果第一季，你以為孔劉展現出西裝男斯文克制的一面，那麼第二季的他，絕對瘋狂到你無法想像，西裝男找到了奇勳，提議玩俄羅斯輪盤，六發中只有一顆子彈，輪流舉槍射腦袋，看會輪到誰中！

此前，西裝男也分享自己原本是是遊戲的工作人員（粉紅守衛），負責搬運、燒毀參賽者的屍體，對他來說，這些人都是「對世界毫無用處的垃圾」，不停工作了好幾年，結果得到了一把槍，當時的感覺就是人生第一次受到肯定，展現出反社會人格的一面。



某天在他正要解決遊戲失敗者時，卻遇上了他的爸爸，他爸爸甚至跪在地上流淚求饒，西裝男直接朝著眉心開槍，並明白了一件事情：「啊～我很適合這份工作啊。」奇勳則反嗆他說：「無論在哪，你永遠都只是他們的狗。」那麼，這場俄羅斯輪盤是誰輸誰贏呢？（往下拉看EP.1的最後）



最終，是孔劉輸了！而他也沒有食言，貫徹了遊戲輸者淘汰的宗旨，直接舉槍自盡，瘋感十足！！大家看完這一集，又是什麼感想呢？

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