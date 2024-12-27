【韓網熱門】aespa Karina和IVE安俞真合作內幕！網友：美女同台，對我眼睛很友好

12月25日舉行的《SBS歌謠大戰》中，aespa成員Karina與IVE成員安兪真合作演出了《Killer》，展現了帥氣且火辣的舞台魅力，吸引了眾多觀眾的目光。

日前兩人通過BUBBLE公開了兩人合作的內幕：



韓國網友評論：

1. 真的，太好了，真好

2. 我的女boss們

3. 哈哈哈哈，包袱和寶石盒，非常讚

4. 我最愛的兩位合作了！！！！！！

5. 滿足！

6. 貓貓們

7. 果然舞台要看這種互相閃耀的組合

8. 作為觀眾的我最幸福了

9. 從那天開始我滿腦子都是安俞真

10. 我也不知道適不適合，但是她倆是我的最愛，所以她們能合作，我就非常開心，而且她倆本身就很會唱跳

11. 兩人太可愛了

12. 俞真，知珉啊，無論是舞台還是綜藝，多多合作吧

13. 太會選歌了

14. 繼續融洽地相處下去吧

15. 公主們的表演

16. 太夢幻了，顏值瘋了，兩人超可愛，Karina的頭像居然是蠟筆小新

17. 果然舞台要看這種相互輝映的美女們表演，太棒了

18. 我就愛看美女組合

19. 繼續合作吧，求你們經常合作

20. 不然你倆交往吧

原文：https://theqoo.net/square/3546264583

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