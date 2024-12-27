劉亞仁以63億韓元脫手梨泰院豪宅！房屋新主人「全額現金支付」且為一位7歲小朋友！

捲入毒品疑雲並身處於官司中的演員劉亞仁，將梨泰院的豪宅售出，據悉房屋的新主人是以現金全額付清購入，並且所有人登記為一位7歲小孩。

26日據韓媒體「Biz韓國」報導，劉亞仁在上個月20日出售了首爾龍山區梨泰院洞的獨棟豪宅，而房子的新主人，是在2017年7月出生的7歲多小朋友。19日由法院進行房屋所有權的移轉登記，買下了這棟豪宅的7歲小朋友實際買賣金額為63億韓元，並且並沒有任何貸款，而是全額以現金給付完成。



根據媒體的報導，該名7歲小朋友有極高的可能性是韓國知名時尚品牌代表夫妻的子女，因為法院所有權移轉登記時的地址，寫的即是知名的朴姓代表夫婦檔的居住地點。之前劉亞仁曾在MBC節目《我獨自生活》中公開了自己從地下1樓到地上3樓的豪宅內裝，房屋規模相當驚人。劉亞仁則是在2016年以個人所屬公司「UCompany有限公司」之名義並以58億韓元購入該豪宅，上個月則以63億韓元售出。



劉亞仁涉嫌於2020年9月起至2022年3月期間，先後施打醫療用異丙酚達181次，2021年5月起至2022年8月期間，以他人的名義非法開立處方或購買安眠藥劑1100多顆，被移交法院審判中。且今年1月在美國還吸了3回的大麻，並教唆他人吸菸。一審裁判部只對經常吸食毒品的嫌疑認罪，判處有期徒刑1年，對於教唆吸食大麻及毀滅證據等其他嫌疑，均因證據不足而做出了無罪的判決。檢方與劉亞仁雙方，都因為量刑不當而提出了上訴。



在日前24日舉行的二審終審判決，檢方則是對劉亞仁判處有期徒刑4年，加上罰金200萬韓元，追繳金154萬韓元等等，本案宣判公審目前訂於2025年2月18日舉行。

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