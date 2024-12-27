刘亚仁以63亿韩元脱手梨泰院豪宅！房屋新主人「全额现金支付」且为一位7岁小朋友！

卷入毒品疑云并身处於官司中的演员刘亚仁，将梨泰院的豪宅售出，据悉房屋的新主人是以现金全额付清购入，并且所有人登记为一位7岁小孩。

26日据韩媒体「Biz韩国」报导，刘亚仁在上个月20日出售了首尔龙山区梨泰院洞的独栋豪宅，而房子的新主人，是在2017年7月出生的7岁多小朋友。19日由法院进行房屋所有权的移转登记，买下了这栋豪宅的7岁小朋友实际买卖金额为63亿韩元，并且并没有任何贷款，而是全额以现金给付完成。



根据媒体的报导，该名7岁小朋友有极高的可能性是韩国知名时尚品牌代表夫妻的子女，因为法院所有权移转登记时的地址，写的即是知名的朴姓代表夫妇档的居住地点。之前刘亚仁曾在MBC节目《我独自生活》中公开了自己从地下1楼到地上3楼的豪宅内装，房屋规模相当惊人。刘亚仁则是在2016年以个人所属公司「UCompany有限公司」之名义并以58亿韩元购入该豪宅，上个月则以63亿韩元售出。



刘亚仁涉嫌於2020年9月起至2022年3月期间，先后施打医疗用异丙酚达181次，2021年5月起至2022年8月期间，以他人的名义非法开立处方或购买安眠药剂1100多颗，被移交法院审判中。且今年1月在美国还吸了3回的大麻，并教唆他人吸菸。一审裁判部只对经常吸食毒品的嫌疑认罪，判处有期徒刑1年，对於教唆吸食大麻及毁灭证据等其他嫌疑，均因证据不足而做出了无罪的判决。检方与刘亚仁双方，都因为量刑不当而提出了上诉。



在日前24日举行的二审终审判决，检方则是对刘亚仁判处有期徒刑4年，加上罚金200万韩元，追缴金154万韩元等等，本案宣判公审目前订於2025年2月18日举行。

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