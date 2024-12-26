【有片】2024 SBS歌谣大战精彩舞台！2NE1 Dara「冲天炮」重出江湖，GD压轴嗨爆「开麦不足」引讨论

2024 SBS歌谣大战於昨晚盛大举办，不仅有Stray Kids、NewJeans、BABYMONSTER等新生代偶像带来精彩表演，二代团代表人物2NE1和GD（G-Dragon，权志龙）也久违登台，备受瞩目。

BABYMONSTER简短有力地表演《DRIP》一首歌，主唱雅譞（Ahyeon）嗓音惊艳、延续YG风格，被网友誉为最有望接棒BLACKPINK的女团：



NewJeans带来《Ditto》《Cookie》《Hype Boy》串烧，头戴兔耳帽围坐在篝火旁边出场，以现场演唱传递真心，即便深陷解约纠纷仍全力展现优质舞台。



aespa队长Karina和IVE队长安兪真的合作舞台《Killer》也是视觉盛宴！网友称Karina像吸血鬼女王，安兪真则像狼人女王：



Stray Kids戴著超酷墨镜出场，带来《Walkin On Water》《Mountains》两首歌的舞台，黄铉辰的金色平头、韩知城的蓝发、Felix的黑发造型太帅，引猜测是否正在拍摄新MV？



2NE1随著《Come Back Home》旋律出场，接连热唱《Fire》《I Don't Care》《UGLY》《我最红》等经典歌曲，Sandara从出道初期开始极具标志性的「冲天炮」发型再次登场，Minzy的一字马依旧毫不含糊，CL气场超稳，朴春看起来健康恢复顺利。 四位成员开麦唱跳获得一致好评：「不愧是legend」「女王降临」「这才是我心中的年末舞台、K-POP应有的水准」。



G-DRAGON压轴出场，先播放了预录的新歌《POWER》舞台，随后上台带来《SOBER》《Crooked》两首歌串烧，不仅现场呼声超高，在SBS官方YouTube也很快冲到本届歌谣大战最高观看量260万。



有网友指出GD表演《Crooked》时几乎一半没开麦唱歌，即使有声音也听起来十分嘶哑吃力，质疑他宝刀已老。 不过粉丝解释他感冒尚未痊愈、打了三天点滴、连前一天的彩排都没办法参加，生病之前录制的《POWER》就完全没有问题; 而且演出开始后不久GD就摘掉耳返，明显是音响有问题，在听不到自己声音的状态下只能凭感觉用力发声。 此外，《Crooked》最后一幕是GD和舞者们躺在台上，然而SBS没等到GD起身就请诸位艺人上台谢幕，舞者直接从GD头顶走过。网友批评SBS以GD做宣传噱头却只给6分钟舞台，流程安排欠妥、对GD缺乏尊重。



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