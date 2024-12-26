【有片】宋慧喬《劉QUIZ》預告公開！出道二十餘載首檔談話綜藝，坦言不滿自己演技、狠心「修行」終奪大賞

26日，tvN談話節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》通過YouTube頻道公開了宋慧喬的預告影片，節目將在2025年元旦之夜與觀眾見面。

這是宋慧喬時隔23年再次出演綜藝節目。 主持人劉在錫和曹世鎬對宋慧喬表示了熱烈歡迎，劉在錫說周圍的人都說宋慧喬很有趣， 曹世鎬問道：「對於搞笑的部份，有多大的野心呢？」宋慧喬笑著回答：「算不上完全沒有野心。」引發了一陣笑聲。



接著，宋慧喬向劉在錫提起了一段往事：「歐巴，記得嗎？ 你說請客，然後大家聚在了一起。」令人好奇究竟發生什麼事！

劉在錫還提到宋慧喬廣泛的人脈：「和金憓秀一起旅行、和秀智一起吃飯，看起來人脈真的很廣。」宋慧喬回應說：「都是女性朋友呢。」劉在錫笑著表示：「真爽快。」



宋慧喬透露曾經認為自己的演技很無聊，於是提議做「晨間修行」和「傍晚修行」，一做就是5年。 去年憑《黑暗榮耀》奪下青龍系列大賞時，似乎終於認為有資格稱讚自己、說一聲「辛苦了」。

在隨後的採訪中，宋慧喬談到自己：「作為女性宋慧喬、作為人類宋慧喬、作為演員宋慧喬，雖然經歷了痛苦的事情和幸福的時刻，但是...」引發了觀眾的好奇心。



宋慧喬於1996年以校服廣告模特出道，並通過情境喜劇《順風婦產科》嶄露頭角，隨後主演的電視劇《藍色生死戀》《浪漫滿屋》等大受歡迎，成功躋身頂級明星行列。 近十餘年陸續主演《他們生活的世界》那年冬天，風在吹》《太陽的後裔》《男朋友》《黑暗榮耀》等劇集，以及《黃真伊》《我的忐忑人生》等電影，展現了出色的演技。

宋慧喬將於明年1月24日通過電影《黑修女們》與觀眾見面。 該片講述了為了拯救被強大惡靈附身的少年，進行禁忌儀式的人們的故事，是2015年上映電影《黑司祭們》的續集。 宋慧喬在片中飾演不擇手段準備儀式，為拯救少年而努力的修女「尤妮婭」，演員全餘贇（全汝彬）、李陣鬱、許峻豪、文佑鎮等也參與出演。



宋慧喬這期《劉QUIZ ON THE BLOCK》將於明年1月1日元旦播出。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞