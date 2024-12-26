宋旻浩涉嫌违反兵役法被立案！兵务厅委托警方调查，称：「如果是事实，需重新服役」

今日（26日）首尔麻浦警察局表示23日从兵务厅接到委托调查后，在同一天以违反兵役法的嫌疑对宋旻浩立案。

据悉，兵务厅的立场是，如果通过警方的调查中确认宋旻浩的服役存在问题，即使被解除召集，也应取消解除处分，并在问题期间重新服役。兵务厅相关人士表示：「警方的调查更加准确，兵务厅不会自行进行调查。」

宋旻浩从去年3月开始在麻浦设施管理公团作爲社会服务要员服役，今年3月转至麻浦居民便利设施，在本月23日结束工作。但是在退伍前一周（17日），D社报导称宋旻浩在10月去海外旅行之后，未按时返回社会服务岗位，并以「年假」、「病假」、「住院」等爲理由，之后还有同事爆料他上班的时候没有正常工作，引发争议。



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经纪公司YG娱乐当时回应：「关於艺人服役的详细内容很难确认。但是病假的理由是延续服役前开始接受的治疗，其他休假也都是按照规定使用的。」



随著争议的扩大，首尔市长吴世勋也在自己脸书（Facebook）发表文章称：「最近有位作爲社会服务要员工作的艺人服务怠慢引发争议，在负责的位置上守护市民的日常生活，诚实履行兵役义务的人员占大多数，绝对不能因爲部分人的服务怠慢而产生社会剥夺感。」并指示首尔市及下属机关爲对象进行「社会服务要员服役实态紧急全面调查」，根据调查结果采取严厉措施，必要时积极向兵务厅建议完善制度，以确保公正地兵役义务。

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