殭屍喜劇《流感》Jisoo化身「工科女神」劇照公開，為男友朴正民不顧一切與喪屍展開殊死搏鬥！

Coupang Play原創韓劇《流感》（Newtopia）公開了女主角 Jisoo（金智秀，BLACKPINK成員）的劇照，她以「英珠」的身份回歸，是一位意志堅強的女友，有著直率的本能，可以為了男友朴正民擊破成群的殭屍。

該劇講述軍人李才允（朴正民 飾）和他剛剛分手的女友姜英珠（Jisoo 飾）在首爾市中心遇襲後，與喪屍展開的殊死搏鬥的故事。



在KPOP領域已是國際頂級明星Jisoo飾演這位即使世界崩塌，依然執著地向著男友奔跑的堅強軍人女友「英珠」。公開的劇照中呈現了大學時期的英珠作為工科女神，無論身處何地都吸引眾人目光的幸福模樣。



與此形成對比的是，她在面對突如其來的殭屍群時，驚恐萬分、眼眶濕潤的模樣，真實傳遞出生死攸關的恐懼感。而她緊握高爾夫球桿的雙手，展現了即使首爾市區被殭屍覆蓋，仍勇敢衝破阻礙、向男友奔去的堅定意志，讓人更加期待她能否和男友重逢。



Jisoo 表示：「從一開始就深深被『英珠』這個角色吸引，對於如何塑造好這個角色也產生了濃厚的熱情。希望大家在看到英珠成長的同時，也能一起感受到樂趣。」導演尹成賢則稱：「Jisoo 的俏皮和幽默感與劇本中的『英珠』有 99% 的契合度，甚至超出了我原本的想像，完美詮釋了這個角色。」這番話進一步提升了觀眾對 Jisoo 所呈現的堅強又可愛的「英珠」的期待。

▼兩人合體同框的聖誕問候：



Jisoo 挑戰「殭屍喜劇」的表現備受期待的《流感》將於 2025 年 2 月 7 日（星期五）晚上 8 點在 Coupang Play 首播。



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