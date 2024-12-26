僵尸喜剧《流感》Jisoo化身「工科女神」剧照公开，为男友朴正民不顾一切与丧尸展开殊死搏斗！

Coupang Play原创韩剧《流感》（Newtopia）公开了女主角 Jisoo（金智秀，BLACKPINK成员）的剧照，她以「英珠」的身份回归，是一位意志坚强的女友，有著直率的本能，可以为了男友朴正民击破成群的僵尸。

该剧讲述军人李才允（朴正民 饰）和他刚刚分手的女友姜英珠（Jisoo 饰）在首尔市中心遇袭后，与丧尸展开的殊死搏斗的故事。



在KPOP领域已是国际顶级明星Jisoo饰演这位即使世界崩塌，依然执著地向著男友奔跑的坚强军人女友「英珠」。公开的剧照中呈现了大学时期的英珠作为工科女神，无论身处何地都吸引众人目光的幸福模样。



与此形成对比的是，她在面对突如其来的僵尸群时，惊恐万分、眼眶湿润的模样，真实传递出生死攸关的恐惧感。而她紧握高尔夫球杆的双手，展现了即使首尔市区被僵尸覆盖，仍勇敢冲破阻碍、向男友奔去的坚定意志，让人更加期待她能否和男友重逢。



Jisoo 表示：「从一开始就深深被『英珠』这个角色吸引，对於如何塑造好这个角色也产生了浓厚的热情。希望大家在看到英珠成长的同时，也能一起感受到乐趣。」导演尹成贤则称：「Jisoo 的俏皮和幽默感与剧本中的『英珠』有 99% 的契合度，甚至超出了我原本的想像，完美诠释了这个角色。」这番话进一步提升了观众对 Jisoo 所呈现的坚强又可爱的「英珠」的期待。

▼两人合体同框的圣诞问候：



Jisoo 挑战「僵尸喜剧」的表现备受期待的《流感》将於 2025 年 2 月 7 日（星期五）晚上 8 点在 Coupang Play 首播。



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